Назван один из самых полезных продуктов для желудка

Почему греческий йогурт считают одним из самых полезных продуктов.



Свойства греческого йогурта позволяют назвать его суперфудом, это один из самых здоровых продуктов.



Об этом пишет



Первое преимущество греческого йогурта – это высокая питательная ценность при низкой калорийности, в этом продукте много ценного белка для длительного насыщения. Использование греческого йогурта в качестве перекуса между обедом и ужином утолит голод и избавит от потенциального вечернего переедания. Чем выше содержание протеина, тем сытнее будет продукт, в порции хорошего йогурта может присутствовать до 25 граммов белка.



Обезжиренные белые йогурты содержат те же самые питательные вещества при меньшем количестве жира и калорий. Но с обезжиренными продуктами нужно быть осторожным, если снижение количества жира будет компенсировано добавлением сахара, то калорийность станет намного выше. Обезжиренный йогурт без лишних добавок будет менее густым, чем его полноценная версия.



Греческий йогурт – это один из лучших источников пробиотиков, необходимых для хорошего пищеварения. Пробиотики из натуральных кисломолочных продуктов не только нормализуют самочувствие, избавляя от вздутия и расстройства желудка, но и облегчают течение таких серьезных заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона. Настоящий греческий йогурт содержит как минимум 100 миллионов живых культур на один грамм, эта информация указывается на этикетке.



Как и многие другие суперфуды, греческий йогурт помогает худеть. В 2012 году было проведено научное исследование влияния йогурта на вес тела человека, в нем задействовали более 3000 добровольцев. Эксперимент доказал, что употребление греческого йогурта способствует избавлению от лишнего веса, а также снижению объема талии.



К сожалению не все продукты, называемые греческим йогуртом, в действительности полезны. Если в составе йогурта указаны такие компоненты, как камедь, кукурузный крахмал или пектин, то его лучше оставить на полке магазина. Натуральный продукт не нуждается в таких добавках, он состоит исключительно из молока, сквашенного живыми бактериями.



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Еще одна причина, по которой греческий йогурт полноправно относится к суперфудам, это его универсальность. Консистенция и слегка кисловатый вкус позволяют использовать его во всех блюдах вместо сметаны или майонеза. Греческий йогурт уместен для добавления в сладкие и несладкие блюда, он сделает более полезным утреннюю кашу или смузи в качестве перекуса. Если ты не можешь есть греческий йогурт без добавок, то используй ягоды, кусочки фруктов, мед и другие натуральные компоненты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Свойства греческого йогурта позволяют назвать его суперфудом, это один из самых здоровых продуктов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka Первое преимущество греческого йогурта – это высокая питательная ценность при низкой калорийности, в этом продукте много ценного белка для длительного насыщения. Использование греческого йогурта в качестве перекуса между обедом и ужином утолит голод и избавит от потенциального вечернего переедания. Чем выше содержание протеина, тем сытнее будет продукт, в порции хорошего йогурта может присутствовать до 25 граммов белка.Обезжиренные белые йогурты содержат те же самые питательные вещества при меньшем количестве жира и калорий. Но с обезжиренными продуктами нужно быть осторожным, если снижение количества жира будет компенсировано добавлением сахара, то калорийность станет намного выше. Обезжиренный йогурт без лишних добавок будет менее густым, чем его полноценная версия.Греческий йогурт – это один из лучших источников пробиотиков, необходимых для хорошего пищеварения. Пробиотики из натуральных кисломолочных продуктов не только нормализуют самочувствие, избавляя от вздутия и расстройства желудка, но и облегчают течение таких серьезных заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона. Настоящий греческий йогурт содержит как минимум 100 миллионов живых культур на один грамм, эта информация указывается на этикетке.Как и многие другие суперфуды, греческий йогурт помогает худеть. В 2012 году было проведено научное исследование влияния йогурта на вес тела человека, в нем задействовали более 3000 добровольцев. Эксперимент доказал, что употребление греческого йогурта способствует избавлению от лишнего веса, а также снижению объема талии.К сожалению не все продукты, называемые греческим йогуртом, в действительности полезны. Если в составе йогурта указаны такие компоненты, как камедь, кукурузный крахмал или пектин, то его лучше оставить на полке магазина. Натуральный продукт не нуждается в таких добавках, он состоит исключительно из молока, сквашенного живыми бактериями.Еще одна причина, по которой греческий йогурт полноправно относится к суперфудам, это его универсальность. Консистенция и слегка кисловатый вкус позволяют использовать его во всех блюдах вместо сметаны или майонеза. Греческий йогурт уместен для добавления в сладкие и несладкие блюда, он сделает более полезным утреннюю кашу или смузи в качестве перекуса. Если ты не можешь есть греческий йогурт без добавок, то используй ягоды, кусочки фруктов, мед и другие натуральные компоненты.



