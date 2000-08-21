Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных продуктов для желудка
Почему греческий йогурт считают одним из самых полезных продуктов.
Свойства греческого йогурта позволяют назвать его суперфудом, это один из самых здоровых продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Первое преимущество греческого йогурта – это высокая питательная ценность при низкой калорийности, в этом продукте много ценного белка для длительного насыщения. Использование греческого йогурта в качестве перекуса между обедом и ужином утолит голод и избавит от потенциального вечернего переедания. Чем выше содержание протеина, тем сытнее будет продукт, в порции хорошего йогурта может присутствовать до 25 граммов белка.
Обезжиренные белые йогурты содержат те же самые питательные вещества при меньшем количестве жира и калорий. Но с обезжиренными продуктами нужно быть осторожным, если снижение количества жира будет компенсировано добавлением сахара, то калорийность станет намного выше. Обезжиренный йогурт без лишних добавок будет менее густым, чем его полноценная версия.
Греческий йогурт – это один из лучших источников пробиотиков, необходимых для хорошего пищеварения. Пробиотики из натуральных кисломолочных продуктов не только нормализуют самочувствие, избавляя от вздутия и расстройства желудка, но и облегчают течение таких серьезных заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона. Настоящий греческий йогурт содержит как минимум 100 миллионов живых культур на один грамм, эта информация указывается на этикетке.
Как и многие другие суперфуды, греческий йогурт помогает худеть. В 2012 году было проведено научное исследование влияния йогурта на вес тела человека, в нем задействовали более 3000 добровольцев. Эксперимент доказал, что употребление греческого йогурта способствует избавлению от лишнего веса, а также снижению объема талии.
К сожалению не все продукты, называемые греческим йогуртом, в действительности полезны. Если в составе йогурта указаны такие компоненты, как камедь, кукурузный крахмал или пектин, то его лучше оставить на полке магазина. Натуральный продукт не нуждается в таких добавках, он состоит исключительно из молока, сквашенного живыми бактериями.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для женского здоровья
Еще одна причина, по которой греческий йогурт полноправно относится к суперфудам, это его универсальность. Консистенция и слегка кисловатый вкус позволяют использовать его во всех блюдах вместо сметаны или майонеза. Греческий йогурт уместен для добавления в сладкие и несладкие блюда, он сделает более полезным утреннюю кашу или смузи в качестве перекуса. Если ты не можешь есть греческий йогурт без добавок, то используй ягоды, кусочки фруктов, мед и другие натуральные компоненты.
Свойства греческого йогурта позволяют назвать его суперфудом, это один из самых здоровых продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Первое преимущество греческого йогурта – это высокая питательная ценность при низкой калорийности, в этом продукте много ценного белка для длительного насыщения. Использование греческого йогурта в качестве перекуса между обедом и ужином утолит голод и избавит от потенциального вечернего переедания. Чем выше содержание протеина, тем сытнее будет продукт, в порции хорошего йогурта может присутствовать до 25 граммов белка.
Обезжиренные белые йогурты содержат те же самые питательные вещества при меньшем количестве жира и калорий. Но с обезжиренными продуктами нужно быть осторожным, если снижение количества жира будет компенсировано добавлением сахара, то калорийность станет намного выше. Обезжиренный йогурт без лишних добавок будет менее густым, чем его полноценная версия.
Греческий йогурт – это один из лучших источников пробиотиков, необходимых для хорошего пищеварения. Пробиотики из натуральных кисломолочных продуктов не только нормализуют самочувствие, избавляя от вздутия и расстройства желудка, но и облегчают течение таких серьезных заболеваний, как язвенный колит и болезнь Крона. Настоящий греческий йогурт содержит как минимум 100 миллионов живых культур на один грамм, эта информация указывается на этикетке.
Как и многие другие суперфуды, греческий йогурт помогает худеть. В 2012 году было проведено научное исследование влияния йогурта на вес тела человека, в нем задействовали более 3000 добровольцев. Эксперимент доказал, что употребление греческого йогурта способствует избавлению от лишнего веса, а также снижению объема талии.
К сожалению не все продукты, называемые греческим йогуртом, в действительности полезны. Если в составе йогурта указаны такие компоненты, как камедь, кукурузный крахмал или пектин, то его лучше оставить на полке магазина. Натуральный продукт не нуждается в таких добавках, он состоит исключительно из молока, сквашенного живыми бактериями.
Читайте также: Назван один из самых полезных продуктов для женского здоровья
Еще одна причина, по которой греческий йогурт полноправно относится к суперфудам, это его универсальность. Консистенция и слегка кисловатый вкус позволяют использовать его во всех блюдах вместо сметаны или майонеза. Греческий йогурт уместен для добавления в сладкие и несладкие блюда, он сделает более полезным утреннюю кашу или смузи в качестве перекуса. Если ты не можешь есть греческий йогурт без добавок, то используй ягоды, кусочки фруктов, мед и другие натуральные компоненты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1222
0
Также советуем посмотреть
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Оставьте свой комментарий