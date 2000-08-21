Раздел: Медицина
Названа популярная диета, которая может спровоцировать гастрит
Чем опасна томатная диета.
В последнее время набирает популярность томатная диета, которая обещает сбросить от 2 килограммов за десять дней.
Но безопасно ли для здоровья такое резкое похудение, расскажет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Томатная диета кажется простой и вкусной, особенно если вы всегда любили помидоры и наслаждались их характерным ароматом и сочностью. Такая диета считается низкокалорийной.
Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания. Употребление только помидоров может привести к гастриту, колиту, воспалению желудка, проблемам с поджелудочной железой.
Несмотря на малую калорийность помидоров, вес, который человек сбросит за время диеты, быстро возвращается.
Такая диета противопоказана тем, кто имеет проблемы с мочевыделительной системой. К тому же, обработанные с помощью тепла полезные органические кислоты, содержащиеся в помидорах, становятся вредными для здоровья.
Читайте также: Названа лучшая диета для здоровья мозга
Факторы, которые исключают применение томатной диеты:
повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка;
инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала;
пищевые отравления;
выраженный остеопороз;
заболевания суставов;
желчнокаменная болезнь;
подагра;
индивидуальная непереносимость.
В последнее время набирает популярность томатная диета, которая обещает сбросить от 2 килограммов за десять дней.
Но безопасно ли для здоровья такое резкое похудение, расскажет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Томатная диета кажется простой и вкусной, особенно если вы всегда любили помидоры и наслаждались их характерным ароматом и сочностью. Такая диета считается низкокалорийной.
Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что диета на основе томатов может спровоцировать желудочные заболевания. Употребление только помидоров может привести к гастриту, колиту, воспалению желудка, проблемам с поджелудочной железой.
Несмотря на малую калорийность помидоров, вес, который человек сбросит за время диеты, быстро возвращается.
Такая диета противопоказана тем, кто имеет проблемы с мочевыделительной системой. К тому же, обработанные с помощью тепла полезные органические кислоты, содержащиеся в помидорах, становятся вредными для здоровья.
Читайте также: Названа лучшая диета для здоровья мозга
Факторы, которые исключают применение томатной диеты:
повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка;
инфекционные заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала;
пищевые отравления;
выраженный остеопороз;
заболевания суставов;
желчнокаменная болезнь;
подагра;
индивидуальная непереносимость.
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