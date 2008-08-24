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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, как правильно выбрать диету для похудения

Врачи подсказали, как правильно выбрать диету для похуденияКак ускорить процесс метаболизма.

В ритме современной жизни с понятием «метаболизм» знаком практически каждый человек. Для того, чтобы лишний вес уходил быстрей, необходимо, чтобы процесс метаболизма был максимально быстро.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Метаболизм подразделяется на несколько типов: чаще всего сложности в снижении веса заключается в неправильно подобранной диете. Поэтому очень важно обращать внимание на свое питание.

Углеводный тип. Люди, имеющие отношение к данному типу, не имеют тяги к сладкому, аппетит тоже не очень силен. Жировые отложения появляются в верхней части туловища.

Белковый тип. Его можно определить по приверженности к соленым и жирным продуктам и частому чувству голода. Как правило, люди с данным типом метаболизма, эмоциональны или, напротив, апатичны. Кроме того, они могут чувствовать сильную усталость, хотя выглядят достаточно энергично. В такой ситуации количество углеводов должно быть небольшим, а уровень жиров, белков и масел – высоким.

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Смешанный тип. Люди с этим типом обожают сладости. Чаще всего, их психологическое состояние тревожно, они не редко испытывают усталость. Для правильного питания им подойдет диета с одинаковым количеством углеводов, жиров и белков.
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 Теги: похудение, диета

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Сегодня, 17:05 » Автор: Ирина Шевченко
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