Медики рассказали, чем опасны для человека кошки

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Как кошки влияют на здоровье своих хозяев Эксперты рассказали о том, какое влияние оказывают домашние питомцы, в частности кошки, на здоровье своих хозяев.

Ветеринары предупреждают: кошки могут передавать туберкулез Британские ветеринары предупреждают, что от наших домашних любимцев – кошек – можно подхватит туберкулез. Как выяснилось, кошки способны передавать человеку смертельный вирус туберкулеза, который был найден у крупного рогатого скота. Кошки в свою очередь получают этот штамм от грызунов. Также они могут быть заражены бычьим