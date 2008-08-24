» » Медики рассказали, чем опасны для человека кошки
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, чем опасны для человека кошки

Медики рассказали, чем опасны для человека кошкиСпециалисты крайне настаивают ограничить общение маленьких детей с ВИК-положительными котами.

Вирусный иммунодефицит кошек уже поразил около 60% уличных котов и 2% домашних питомцев. По словам ученых, это заболевание схоже с вирусом иммунодефицита человека. Эксперты также не исключают и возможности заражения этим вирусом человека, ведь даже ВИЧ пришел к людям от приматов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.

Сейчас ученые склонны считать, что ВИК для человека не опасен. Но вспомним историю появления вируса иммунодефицита человека, который пришел к людям от животных. Также вирус иммунодефицита был выявлен у приматов и коров, а значит, он может перешагнуть межвидовой барьер. Кроме того, учитывая, как тесно влились кошки в нашу жизнь, этот вирус способен мутировать.Ветеринары отмечают, что кошки, у которых обнаружен ВИК, очень слабые. Соответственно, их организм открыт для всевозможных инфекционных заболеваний, которые могут передаться человеку.

"Существует группа инфекционных болезней, которая называется зооантропонозы. Эти болезни способны передаваться от человека к животному и наоборот. В их число входит лишай, лептоспироз, глисты и даже бешенство".

Именно поэтому специалисты крайне настаивают ограничить общение маленьких детей с ВИК-положительными котами. Ведь до 12 лет у детей слабая иммунная система и выше риск подхватить какое-либо заболевание.

Согласно последней статистике, у 60% бродячих кошей и 2% домашних был обнаружен ВИК. Аспирантам приходилось отлавливать кошек и делать анализы, что не так просто. Впрочем, по словам специалиста, если обследовать больше "пациентов", вероятно, проценты только возрастут.​Главным путем передачи вируса от зараженной кошки к другому животному - через укусы. По статистике чаще всего болеют именно коты, что связывают с агрессивным поведением самцов. Кроме того, по словам ветеринаров, вирус может передаваться при контакте кота со слюной или экскрементами другого кота.

На сегодняшний день пока нет лекарств для котов, которые заражены ВИК. Для поддержания сил им дают ряд противовирусных препаратов, которые часто используются людьми во врем простуды. Также иногда к терапии подключают и антибиотики. Увы, но рано или поздно наступает момент, когда организм не реагирует на лечение.

Читайте также: Медики рассказали, какие детские игрушки опасны для здоровья

Впрочем, наука занимается изучением ВИК и не так давно был запатентован способ диагностики вируса. Вместе с ним можно диагностировать и лейкоз у кошек, который нередко "идет в ногу" с ВИК у пушистых пациентов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Медики, кошки, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
     864
     0

Похожие новости по теме

Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки

Неофициально кошек называют "домашними психотерапевтами".

Как кошки влияют на здоровье своих хозяев Как кошки влияют на здоровье своих хозяев

Эксперты рассказали о том, какое влияние оказывают домашние питомцы, в частности кошки, на здоровье своих хозяев.

Симптомы ВИЧ и основные меры профилактики Симптомы ВИЧ и основные меры профилактики

Вирус иммунодефицита человека можно предупредить, - мнение врачей.

Ветеринары предупреждают: кошки могут передавать туберкулез Ветеринары предупреждают: кошки могут передавать туберкулез

Британские ветеринары предупреждают, что от наших домашних любимцев – кошек – можно подхватит туберкулез. Как выяснилось, кошки способны передавать человеку смертельный вирус туберкулеза, который был найден у крупного рогатого скота. Кошки в свою очередь получают этот штамм от грызунов. Также они могут быть заражены бычьим

Французкие ученные изобрели средство для борьбы с ВИЧ Французкие ученные изобрели средство для борьбы с ВИЧ

Во Франции в Институте структурной биологии «Жан-Пьер Эбель» ученые нашли особенное соединение, которое сможет помочь предотвратить заражение иммунных клеток ВИЧем. Как сообщила пресса Франции, это соединение называется T-CD4, оно преграждает распространению вируса иммунодефицита в лимфоцитах, а именно они особенно легко

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх