Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как предотвратить изжогу
Не ложись спать сразу после приема пищи.
Зачастую после даже непродолжительного употребления фаст-фуда или другой нездоровой пищи возникают неприятные ощущения в животу, жжение в пищеводе и прочее. Узнай, соблюдение каких простых, но эффективных правил поможет тебе предотвратить изжогу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Периодическая изжога, как правило, возникает вследствие потребления большого количества газированных напитков, цитрусовых, томатов, шоколада, крепкого чая и кофе, свежеиспеченного хлеба и пирогов.
Эти продукты понижают тонус клапана между пищеводом и желудком, в результате чего желудочное содержимое попадает в пищевод, вызывая изжогу. Таким же действием на клапан обладают никотин и некоторые лекарственные препараты.
Предупредить изжогу помогут такие рекомендации:
– Старайся есть небольшими по объему порциями, но чаще. Если тебе нужно плотно поесть – пей во время еды воду небольшими глотками. Вода смоет кислоту со стенок пищевода.
– Во время и после еды ослабь тугой пояс. Ношение тугих поясов, беременность, поднятие тяжестей способствуют повышению внутрибрюшного давления, что, в свою очередь, способствует возникновению изжоги.
– Если ты принимаешь лекарственные препараты, которые повышают кислотность в желудке (аспирин, ибупрофен, ортофен), старайся пить их после еды.
Читайте также: Медики объяснили, как предотвратить изжогу
– Не ложись спать или просто полежать сразу после приема пищи. Горизонтальное положение способствует затеканию кислоты в пищевод. Если ты чувствуешь потребность полежать – подними изголовье с помощью подушки на 10-15 см.
Зачастую после даже непродолжительного употребления фаст-фуда или другой нездоровой пищи возникают неприятные ощущения в животу, жжение в пищеводе и прочее. Узнай, соблюдение каких простых, но эффективных правил поможет тебе предотвратить изжогу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Периодическая изжога, как правило, возникает вследствие потребления большого количества газированных напитков, цитрусовых, томатов, шоколада, крепкого чая и кофе, свежеиспеченного хлеба и пирогов.
Эти продукты понижают тонус клапана между пищеводом и желудком, в результате чего желудочное содержимое попадает в пищевод, вызывая изжогу. Таким же действием на клапан обладают никотин и некоторые лекарственные препараты.
Предупредить изжогу помогут такие рекомендации:
– Старайся есть небольшими по объему порциями, но чаще. Если тебе нужно плотно поесть – пей во время еды воду небольшими глотками. Вода смоет кислоту со стенок пищевода.
– Во время и после еды ослабь тугой пояс. Ношение тугих поясов, беременность, поднятие тяжестей способствуют повышению внутрибрюшного давления, что, в свою очередь, способствует возникновению изжоги.
– Если ты принимаешь лекарственные препараты, которые повышают кислотность в желудке (аспирин, ибупрофен, ортофен), старайся пить их после еды.
Читайте также: Медики объяснили, как предотвратить изжогу
– Не ложись спать или просто полежать сразу после приема пищи. Горизонтальное положение способствует затеканию кислоты в пищевод. Если ты чувствуешь потребность полежать – подними изголовье с помощью подушки на 10-15 см.
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