Раздел: Медицина
Медики рассказали, что нельзя делать беременным
Загорать во время беременности не стоит.
Период беременности чрезвычайно важный и особенный для женщины. И чтобы она и малыш хорошо себя чувствовали, необходимо отказаться от некоторых привычек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Очевидно, что во время беременности будущим мамочкам нельзя курить, передает Nashamama.
Также стоит избегать людей, которые курят. Это очень важно, ведь никотин может вызвать различные отклонения в развитии внутренних органов ребенка. То же самое касается алкоголя и наркотиков.
2. Медики рекомендуют беременным женщинам отказаться от употребления кофе и крепкого чая. Ведь кофеин попадает в кровь и поступает в плаценту, которая не задерживает кофеин и он попадает в кровеносную систему плода. А это может повлечь проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем новорожденного, отставания в развитии и низкого веса.
3. Также беременным не рекомендуется спать на спине, ведь нижняя полая вена под маткой может сжиматься и передавливаться. Это может нарушить приток крови к сердцу от нижних конечностей.
4. Переутомление негативно влияет как на состояние здоровья мамы, так и малыша. Не пытайтесь выполнить все домашние дела самостоятельно. И помните – во время беременности запрещено поднимать вес более 5 килограммов.
5. Женщинам, которые ждут ребенка, противопоказаны аттракционы и все экстремальные виды спорта, ведь такие развлечения могут спровоцировать повышение артериального давления и привести к преждевременным родам.
6. Во время беременности лучше отказаться от перелетов на самолете – из-за перепадов давления.
Читайте также: Названы вещи, которые нельзя делать беременным
7. Также противопоказано длительное пребывание на солнце и посещение солярия. Ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на плод может иметь негативные последствия – активизацию работы щитовидной железы, надпочечников и выработку в организме женщины мужских гормонов, что повышает риск прерывания беременности и осложнения во время вынашивания ребенка.
Период беременности чрезвычайно важный и особенный для женщины. И чтобы она и малыш хорошо себя чувствовали, необходимо отказаться от некоторых привычек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Очевидно, что во время беременности будущим мамочкам нельзя курить, передает Nashamama.
Также стоит избегать людей, которые курят. Это очень важно, ведь никотин может вызвать различные отклонения в развитии внутренних органов ребенка. То же самое касается алкоголя и наркотиков.
2. Медики рекомендуют беременным женщинам отказаться от употребления кофе и крепкого чая. Ведь кофеин попадает в кровь и поступает в плаценту, которая не задерживает кофеин и он попадает в кровеносную систему плода. А это может повлечь проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем новорожденного, отставания в развитии и низкого веса.
3. Также беременным не рекомендуется спать на спине, ведь нижняя полая вена под маткой может сжиматься и передавливаться. Это может нарушить приток крови к сердцу от нижних конечностей.
4. Переутомление негативно влияет как на состояние здоровья мамы, так и малыша. Не пытайтесь выполнить все домашние дела самостоятельно. И помните – во время беременности запрещено поднимать вес более 5 килограммов.
5. Женщинам, которые ждут ребенка, противопоказаны аттракционы и все экстремальные виды спорта, ведь такие развлечения могут спровоцировать повышение артериального давления и привести к преждевременным родам.
6. Во время беременности лучше отказаться от перелетов на самолете – из-за перепадов давления.
Читайте также: Названы вещи, которые нельзя делать беременным
7. Также противопоказано длительное пребывание на солнце и посещение солярия. Ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на плод может иметь негативные последствия – активизацию работы щитовидной железы, надпочечников и выработку в организме женщины мужских гормонов, что повышает риск прерывания беременности и осложнения во время вынашивания ребенка.
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