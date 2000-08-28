» » Медики рассказали, что нельзя делать беременным
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, что нельзя делать беременным

Медики рассказали, что нельзя делать беременнымЗагорать во время беременности не стоит.

Период беременности чрезвычайно важный и особенный для женщины. И чтобы она и малыш хорошо себя чувствовали, необходимо отказаться от некоторых привычек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

1. Очевидно, что во время беременности будущим мамочкам нельзя курить, передает Nashamama.

Также стоит избегать людей, которые курят. Это очень важно, ведь никотин может вызвать различные отклонения в развитии внутренних органов ребенка. То же самое касается алкоголя и наркотиков.

2. Медики рекомендуют беременным женщинам отказаться от употребления кофе и крепкого чая. Ведь кофеин попадает в кровь и поступает в плаценту, которая не задерживает кофеин и он попадает в кровеносную систему плода. А это может повлечь проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем новорожденного, отставания в развитии и низкого веса.

3. Также беременным не рекомендуется спать на спине, ведь нижняя полая вена под маткой может сжиматься и передавливаться. Это может нарушить приток крови к сердцу от нижних конечностей.

4. Переутомление негативно влияет как на состояние здоровья мамы, так и малыша. Не пытайтесь выполнить все домашние дела самостоятельно. И помните – во время беременности запрещено поднимать вес более 5 килограммов.

5. Женщинам, которые ждут ребенка, противопоказаны аттракционы и все экстремальные виды спорта, ведь такие развлечения могут спровоцировать повышение артериального давления и привести к преждевременным родам.

6. Во время беременности лучше отказаться от перелетов на самолете – из-за перепадов давления.

Читайте также: Названы вещи, которые нельзя делать беременным

7. Также противопоказано длительное пребывание на солнце и посещение солярия. Ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на плод может иметь негативные последствия – активизацию работы щитовидной железы, надпочечников и выработку в организме женщины мужских гормонов, что повышает риск прерывания беременности и осложнения во время вынашивания ребенка.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Медики, беременность

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
     373
     0

Похожие новости по теме

Названы вещи, которые нельзя делать беременным Названы вещи, которые нельзя делать беременным

Мамам нужно отказаться даже от кофеина.

Медики запретили беременным пить кофе Медики запретили беременным пить кофе

Женщины, которые хотят здоровых детей, должны отказаться от кофе насовсем.

Почему беременным нежелательно пить кофе Почему беременным нежелательно пить кофе

Не стоит злоупотреблять этим напитком.

Врачи рассказали, почему беременным не стоит переедать Врачи рассказали, почему беременным не стоит переедать

Нездоровая «диета» также может привести к осложнениям во время родов.

Кандидат медицинских наук рассказал, сколько алкоголя можно пить беременным Кандидат медицинских наук рассказал, сколько алкоголя можно пить беременным

Спиртные напитки категорически противопоказаны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх