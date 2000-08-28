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Раздел: Медицина  
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Ученые объяснили вред кокосового масла

Ученые объяснили вред кокосового масла Этот продукт опасен для организма.

Профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения эпидемиолог Карин Михельс назвала кокосовое масло “чистым ядом”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Она отметила, что этот продукт содержит 80% опасного для организма насыщенного жира (это в два раза больше, чем, к примеру, в сале, и на 60% больше, чем в говядине). Доклад “Кокосовое масло и другие ошибки питания” ученый прочитала в Университете Фрайберга в Германии.

Напомним, что кокосовое масло изначально применялось в косметологии – его добавляли в различные крема, средства для ухода за волосами и лицом. Многие делали с его помощью маски и кремы в домашних условиях. Однако затем ученые доказали, что его можно добавлять и в пищу.

Сейчас кокосовое масло применяют при изготовлении домашнего орехового масла, им иногда заменяют подсолнечное при жарке блюд, изготовлении поп-корна и используют при заправке салатов. Кокосовое масло можно встретить в составе пирогов, печенья или хлебобулочных изделий.

По данным ученых, жиры, которые содержатся в кокосовом масле – насыщенные. В большом количестве они вредны для здоровья. Взрослым людям рекомендуется потреблять не более десяти процентов калорий в виде насыщенных жиров в своем рационе. А для людей с заболеваниями сердца этот процент составляет менее семи. В одной столовой ложке кокосового масла содержится примерно 12 граммов насыщенного жира, и это верхний предел, согласно рекомендации ВОЗ. То есть употреблять можно не более 1 ложки кокосового масла в день.

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Защитники здорового образа жизни выступают “за” использование тропического масла из-за его полезных качеств, н. Например, оно обладает антибактериальными свойствами, удобно при жарке, ведь не выделяет канцерогенные жиры, укрепляет костную ткань организма. Диетологи же предостерегают о последствиях чрезмерного употребления этого компонента.
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 Теги: кокосовое масло, вред

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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