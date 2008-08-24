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Врачи назвали напиток, "убивающий" раковые клетки
Пять причин полюбить ананасовый сок.
Ананасовый сок, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, часто используют в качестве полезного ингредиента в различных коктейлях. Ананас уже давно используется как эффективное средство при проблемах пищеварения и воспалениях. Он также хорошо известен своими полезными для иммунной системы свойствами и способностью заживлять раны, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
1. Повышает иммунитет
Филиппинские ученые изучили влияние ананаса на детей школьного возраста. Те из них, которые ежедневно съедали консервированный ананас, в меньшей степени подвергались риску вирусных и бактериальных инфекций.
2. Улучшает пищеварение
Бромелайн – фермент, содержащийся в стебле и соке ананаса, который помогает разрушать и переваривать белки. Бромелайн в виде капсул уменьшает отек, кровоподтеки, сокращает время заживления и послеоперационного восстановления.
3. Подавляет рост раковых клеток
Лабораторное исследование, в котором использовался свежий ананасовый сок, показало, что сок из ядра, стебля и мякоти подавляет рост раковых клеток яичников и толстой кишки.
4. Улучшает состояние кожи
Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты помогают бороться с повреждениями кожи, уменьшают морщины и улучшают общее состояние здоровья кожи. Витамин С также помогает при образовании коллагена, который придает коже прочность и упругость.
5. Снижает риск возникновения катаракты
Согласно исследованию ученых, диета, богатая витамином С, снижает риск возникновения катаракты в три раза. Жидкость внутри глаза содержит витамин С, поэтому диета, с высоким содержанием этого витамина, помогает поддерживать эту жидкость, предотвращая распад, который приводит к катаракте.
Питательные свойства ананасового сока
Одна чашка (250 г) консервированного, несладкого ананасового сока содержит:
- 132 калории;
- 0,9 г белка;
- 0,3 г жира;
- 32 г углеводов;
- 0,5 г клетчатки;
- 25 г сахара.
Одна чашка ананасового сока обеспечивает 63% ежедневных потребностей взрослого человека в марганце, 42% ежедневно необходимой порции витамина С и 10% тиамина, витамина В-6 и фолата.
Ананас также содержит калий, магний, медь и бета-каротин.
Советы по употреблению
Самым важным в употреблении всех фруктовых соков является размер порции. Несомненно, фрукты содержат большое количество витаминов и минералов, но в их составе также много углеводов и сахаров. Лучше всего выбирать ананасовый сок, который не содержит добавленного сахара.
Оптимальным вариантом считается ананасовый сок домашнего приготовления. Это даст вам 100 % уверенность в том, что в соке нет добавленных консервантов или подсластителей.
Предостережения
Некоторые люди после употребления ананасового сока могут ощущать дискомфорт во рту, на губах или языке. Причиной такого дискомфорта может быть бромелайн, содержащийся в ананасе. Бромелайн в больших количествах может вызвать сыпь, рвоту и диарею, а также, влиять на действие некоторых лекарств, таких как:
- Антибиотики;
- Препараты, разжижающие кровь;
- Антидепрессанты;
- Противосудорожные средства
Кислотность ананасов и других цитрусовых или тропических фруктов может спровоцировать изжогу, а потребление слишком большого количества калия, который содержится в ананасе, может быть вредным для тех, у кого есть проблемы с почками.
Читайте также: Назван алкогольный напиток "убивающий" раковые клетки
У людей с аллергией на латекс повышенная вероятность аллергических реакций на ананас. Симптомы латексной аллергии включают в себя сыпь или крапивницу, отеки, боль в горле, спазмы желудка, хрипы, зуд глаз и кожи век.
Ананасовый сок, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, часто используют в качестве полезного ингредиента в различных коктейлях. Ананас уже давно используется как эффективное средство при проблемах пищеварения и воспалениях. Он также хорошо известен своими полезными для иммунной системы свойствами и способностью заживлять раны, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
1. Повышает иммунитет
Филиппинские ученые изучили влияние ананаса на детей школьного возраста. Те из них, которые ежедневно съедали консервированный ананас, в меньшей степени подвергались риску вирусных и бактериальных инфекций.
2. Улучшает пищеварение
Бромелайн – фермент, содержащийся в стебле и соке ананаса, который помогает разрушать и переваривать белки. Бромелайн в виде капсул уменьшает отек, кровоподтеки, сокращает время заживления и послеоперационного восстановления.
3. Подавляет рост раковых клеток
Лабораторное исследование, в котором использовался свежий ананасовый сок, показало, что сок из ядра, стебля и мякоти подавляет рост раковых клеток яичников и толстой кишки.
4. Улучшает состояние кожи
Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты помогают бороться с повреждениями кожи, уменьшают морщины и улучшают общее состояние здоровья кожи. Витамин С также помогает при образовании коллагена, который придает коже прочность и упругость.
5. Снижает риск возникновения катаракты
Согласно исследованию ученых, диета, богатая витамином С, снижает риск возникновения катаракты в три раза. Жидкость внутри глаза содержит витамин С, поэтому диета, с высоким содержанием этого витамина, помогает поддерживать эту жидкость, предотвращая распад, который приводит к катаракте.
Питательные свойства ананасового сока
Одна чашка (250 г) консервированного, несладкого ананасового сока содержит:
- 132 калории;
- 0,9 г белка;
- 0,3 г жира;
- 32 г углеводов;
- 0,5 г клетчатки;
- 25 г сахара.
Одна чашка ананасового сока обеспечивает 63% ежедневных потребностей взрослого человека в марганце, 42% ежедневно необходимой порции витамина С и 10% тиамина, витамина В-6 и фолата.
Ананас также содержит калий, магний, медь и бета-каротин.
Советы по употреблению
Самым важным в употреблении всех фруктовых соков является размер порции. Несомненно, фрукты содержат большое количество витаминов и минералов, но в их составе также много углеводов и сахаров. Лучше всего выбирать ананасовый сок, который не содержит добавленного сахара.
Оптимальным вариантом считается ананасовый сок домашнего приготовления. Это даст вам 100 % уверенность в том, что в соке нет добавленных консервантов или подсластителей.
Предостережения
Некоторые люди после употребления ананасового сока могут ощущать дискомфорт во рту, на губах или языке. Причиной такого дискомфорта может быть бромелайн, содержащийся в ананасе. Бромелайн в больших количествах может вызвать сыпь, рвоту и диарею, а также, влиять на действие некоторых лекарств, таких как:
- Антибиотики;
- Препараты, разжижающие кровь;
- Антидепрессанты;
- Противосудорожные средства
Кислотность ананасов и других цитрусовых или тропических фруктов может спровоцировать изжогу, а потребление слишком большого количества калия, который содержится в ананасе, может быть вредным для тех, у кого есть проблемы с почками.
Читайте также: Назван алкогольный напиток "убивающий" раковые клетки
У людей с аллергией на латекс повышенная вероятность аллергических реакций на ананас. Симптомы латексной аллергии включают в себя сыпь или крапивницу, отеки, боль в горле, спазмы желудка, хрипы, зуд глаз и кожи век.
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