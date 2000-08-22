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Раздел: Медицина  
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Назван малоизвестный симптом проблем с сердцем и сосудами

Назван малоизвестный симптом проблем с сердцем и сосудамиУченые раскрыли опасность глубоких морщин на лбу.

Французские исследователи установили, что морщины на лбу могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в эксперименте ученых из Университетской больницы Тулузы во Франции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч здоровых людей, которым в начале исследования было по 32, 42, 52 или 62 года. Эксперимент длился 20 лет.

За это время добровольцы получали баллы за уровень морщин. К примеру, 0 получали те, у кого не было морщин, а 3 – те, кто имел много глубоких борозд. За все время исследования умерло более 233 человек. Ученые установили связь между смертностью и количеством морщин.

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Ученые доказали, что владельцы наибольшего количества морщин, что не являются типичными в их возрасте, имели более высокий риск развития сердечно-сосудистых болезней. Морщины связывают с атеросклерозом, который является фактором инфарктов и других проблем с сосудами и сердцем.
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 Теги: морщины на лбу, проблемы с сердцем

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Сегодня, 17:29 » Автор: Ирина Шевченко
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