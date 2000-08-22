Раздел: Медицина
Ученые создали наногель от всех вирусных заболеваний
Открытие поможет избежать инфицирования вирусными бактериями.
Международная команда вирусологов создали наногель, способный эффективно предупреждать вирусные инфекции. Его особенностью является относительно недорогая стоимость создания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Отметим, что молекулы геля имитируют рецепторы клеточной поверхности, к которым крепятся некоторые семейства вирусов. Это снижает риск поражения бактериями здоровых клеток.
Известно, что на данный момент ученые могут разработать антивирусные средства только от определенных патогенов. Создание универсального вещества долгое время ставилось под вопрос.
Читайте также: Ученые случайно создали универсальное средство от простуды
Сейчас команда ученых подготовила наногели с разными степенями эластичности, которые подстраиваются под белки HS. Эти соединения могут захватывать и изолировать вирусы, не позволяя вирусам поразить клетку и предупредить заболевания. Кроме того, наногели легко адаптируются к поверхности вируса, что уменьшает риск отсоединения патогенов. Результаты исследований наногеля опубликованы на сайте ACSPublications.
Международная команда вирусологов создали наногель, способный эффективно предупреждать вирусные инфекции. Его особенностью является относительно недорогая стоимость создания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Отметим, что молекулы геля имитируют рецепторы клеточной поверхности, к которым крепятся некоторые семейства вирусов. Это снижает риск поражения бактериями здоровых клеток.
Известно, что на данный момент ученые могут разработать антивирусные средства только от определенных патогенов. Создание универсального вещества долгое время ставилось под вопрос.
Читайте также: Ученые случайно создали универсальное средство от простуды
Сейчас команда ученых подготовила наногели с разными степенями эластичности, которые подстраиваются под белки HS. Эти соединения могут захватывать и изолировать вирусы, не позволяя вирусам поразить клетку и предупредить заболевания. Кроме того, наногели легко адаптируются к поверхности вируса, что уменьшает риск отсоединения патогенов. Результаты исследований наногеля опубликованы на сайте ACSPublications.
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