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Раздел: Медицина  
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Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыка

Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыкаЛюдям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд.

Как оказалось, с каждым новым десятилетием использование древесного угля при приготовлении еды повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Британские ученые определили, что мясо, пожаренное на углях, отравляет человеческий организм. Существует риск, что после приготовления пища может нанести вред сердечно-сосудистой системе.

К такому выводу исследователи пришли после изучения мяса, зажаренного на древесных углях. Группой испытуемых стали более 300 тысяч жителей различных регионов Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Как оказалось, каждое десятилетие использование древесного угля при приготовлении еды повышало риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. В целом, люди, использующие дрова и уголь в течение без малого 30 лет, на 12% чаще умирали от болезней сердца.

В итоге, ученые заявили, что людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд вместо твердого топлива.

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Ранее прошли исследования маринованного шашлыка из свинины от 24 российских производителей. По результатам тестирования мясо лишь четырех брендов соответствовало знаку качества.
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 Теги: Ученые, шашлык, опасность

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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