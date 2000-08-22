Раздел: Медицина
Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыка
Людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд.
Как оказалось, с каждым новым десятилетием использование древесного угля при приготовлении еды повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Британские ученые определили, что мясо, пожаренное на углях, отравляет человеческий организм. Существует риск, что после приготовления пища может нанести вред сердечно-сосудистой системе.
К такому выводу исследователи пришли после изучения мяса, зажаренного на древесных углях. Группой испытуемых стали более 300 тысяч жителей различных регионов Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Как оказалось, каждое десятилетие использование древесного угля при приготовлении еды повышало риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. В целом, люди, использующие дрова и уголь в течение без малого 30 лет, на 12% чаще умирали от болезней сердца.
В итоге, ученые заявили, что людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд вместо твердого топлива.
Читайте также: Ученые раскрыли новую опасность чая
Ранее прошли исследования маринованного шашлыка из свинины от 24 российских производителей. По результатам тестирования мясо лишь четырех брендов соответствовало знаку качества.
Как оказалось, с каждым новым десятилетием использование древесного угля при приготовлении еды повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Британские ученые определили, что мясо, пожаренное на углях, отравляет человеческий организм. Существует риск, что после приготовления пища может нанести вред сердечно-сосудистой системе.
К такому выводу исследователи пришли после изучения мяса, зажаренного на древесных углях. Группой испытуемых стали более 300 тысяч жителей различных регионов Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Как оказалось, каждое десятилетие использование древесного угля при приготовлении еды повышало риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. В целом, люди, использующие дрова и уголь в течение без малого 30 лет, на 12% чаще умирали от болезней сердца.
В итоге, ученые заявили, что людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд вместо твердого топлива.
Читайте также: Ученые раскрыли новую опасность чая
Ранее прошли исследования маринованного шашлыка из свинины от 24 российских производителей. По результатам тестирования мясо лишь четырех брендов соответствовало знаку качества.
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