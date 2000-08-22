Ученые близки к утверждению безопасного лекарства в борьбе с ожирением

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В Украине запретили лекарства против тромбов.

В исследовании приняли участие более 300 пациентов.

Учёные провели уникальное исследование, в котором искали связь между болезнями сердца и употреблением снотворного. Выяснилось, что данный препарат провоцирует отклонения в сердце и сосудах.