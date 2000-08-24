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Названы лучшие продукты для очистки сосудов

Названы лучшие продукты для очистки сосудов Эта пища полезна для сердечно-сосудистой системы.

Профилактическая чистка сосудов – это мероприятие, которое будет полезно не только пожилым людям, страдающим гипертонической болезнью или атеросклерозом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Все эти недуги можно и нужно предупреждать ещё в молодом и зрелом возрасте, особенно если вы живете в неблагоприятных экологических условиях, имеете избыток веса и часто жалуетесь на плохое самочувствие, головные боли, хроническую усталость. Чистые, здоровые сосуды – это залог хорошего кровоснабжения всех органов, а значит и залог крепкого здоровья

Цельное зерно
В крупах и выпечке из цельного зерна содержится много растворимой клетчатки, она обладает свойством связывать холестерин из еды и выводить его из организма. Когда телу понадобится холестерол, оно возьмет его из крови, а не из пищи. Цельнозерновые продукты уместны для употребления в любое время дня.

Оливковое масло
Люди, которые регулярно употребляют оливковое масло, на 41% менее подвержены инсультам по сравнению с теми, кто не использует данный продукт. Однако, при употреблении оливкового масла нужно помнить о его высокой калорийности.

Орехи
Представляют собой источники витаминов А и Е, а также альфа-линоленовой и полезных мононенасыщенных жиров. Употребление орехов снижает уровень плохого холестерина, вместе с ним снижается риск заболеваний сосудов и сердца. Перекусывать орехами намного полезнее, чем печеньками и другими снеками.

Спаржа
Один из лучших продуктов для очищения артерий, спаржа не только снижает уровень вредного холестерина, но и обладает противовоспалительным эффектом. Регулярное употребление спаржи помогает нормализовать артериальное давление.

Гранат
В гранатовом соке содержатся фитохимические вещества, которые работают, как антиоксиданты. Употребление гранатового сока стимулирует выработку оксида азота, разжижающего кровь и ускоряющего кровоток.

Куркума
Основной причиной развития атеросклероза является воспаление, куркума содержит особое вещество, подавляющее воспалительные процессы. Куркумин не только снижает воспаление, но и снижает количество жировых отложений в сосудах на целых 26%.

Сыр
Сложно поверить, но такой продукт, как сыр, способен снизить артериальное давление. Исследования показали, что ежедневное употребление трех небольших порций обезжиренного сыра в день снижает систолическое давление, то есть силу, с которой кровь давит на стенки сосудов.

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Арбуз
В арбузе содержится аминокислота L-цитруллина, она помогает организму производить оксид азота для расширения стенок кровеносных сосудов. Дневная норма аминокислоты составляет 4000 мг, при ее употреблении в течение шести недель наблюдается снижение артериального давления.
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 Теги: продукты, сосуды

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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