Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Названа неожиданная польза красного мяса.



Ученые Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что термически необработанное мясо может быть полезно для сердца.



Об этом сообщает



Специалисты проанализировали результаты пяти исследований, общее число участников которых составляло 218 тысяч человек. Испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества («западная диета») - 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Как и следовало ожидать, такие продукты, как овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба способствовали снижению риска преждевременной смерти от нарушения работы сердца. Однако ученые обнаружили, что красное мясо, которое не подвергалось температурной обработке, также оказалось полезным.



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В 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что обработанное мясо, например, ветчина, жареные сосиски и колбасы, является канцерогеном группы 1 (туда же относят асбест и табак) и вызывает рак толстой кишки и желудка. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что термически необработанное мясо может быть полезно для сердца.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал Специалисты проанализировали результаты пяти исследований, общее число участников которых составляло 218 тысяч человек. Испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества («западная диета») - 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний.Как и следовало ожидать, такие продукты, как овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба способствовали снижению риска преждевременной смерти от нарушения работы сердца. Однако ученые обнаружили, что красное мясо, которое не подвергалось температурной обработке, также оказалось полезным.В 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что обработанное мясо, например, ветчина, жареные сосиски и колбасы, является канцерогеном группы 1 (туда же относят асбест и табак) и вызывает рак толстой кишки и желудка.



