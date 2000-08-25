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Раздел: Медицина  
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Назван овощ, "убивающий" раковые клетки

Назван овощ, "убивающий" раковые клеткиНазваны шесть полезных свойств баклажанов.

Эксперты назвали шесть полезных свойств баклажанов, призвав тех, кому небезразлично собственное здоровье, обязательно включить этот овощ в своё меню.

Во-первых, плод данного растения богат различными питательными веществами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты отнесли сюда клетчатку, витамины и минералы. Плюсом также названа низкая калорийность баклажанов: в 100 граммах овоща содержится около 25 ккал, 3 г клетчатки, 1 г белка, 5 % калия, витамины C и K. Во-вторых, в баклажанах много антиоксидантов, защищающих клетки организма от вреда, наносимого свободными радикалами.

Третьей и четвёртой причинами включения баклажанов в рацион питания эксперты назвали его способность снижать риск развития онкологии и сердечно-сосудистых патологий. Профилактикой рака овощ может считаться благодаря наличию в нём соединения SRG (содержится во всех пасленовых), убивающего опухолевые клетки. Употребление в пищу баклажанов укрепляет сердце, восстанавливая его функции и снижая холестерин.

Учёные рекомендуют пациентам с избыточной массой тела попрактиковать баклажановую диету. Это не значит, что целыми днями следует есть только данный овощ, но его нужно добавить к каждому блюду. Если человек съедает баклажан, он будет чувствовать себя сытым долгое время, а организм получит много полезных веществ при минимуме килокалорий. Вегетарианцы высоко ценят этот плод, так как он пополняет потребность организма в белке.

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Ещё одним положительным свойством «армянского огурца» являются его вкусовые качества. Он может быть приготовлен любым способом, и в каждом случае станет настоящим лакомством, непохожим ни на какие иные продукты питания.
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 Теги: баклажаны, польза для здоровья

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Сегодня, 15:34 » Автор: Ирина Шевченко
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