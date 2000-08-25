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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина без таблеток

Врачи подсказали, как снизить уровень холестерина без таблетокСыр Чеддер защищает сердце от болезней.

Новое исследование дает доказательства того, что сыр не просто хорош для нас – он дает защиту нашему сердце.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.

Исследование охватило взрослых мужчин с избыточным весом в Ирландии. Оказалось, что употребление в пищу сыра чеддера позитивно влияет на уровень холестерина в крови. Получены явные подтверждения, что этот сыр оказывает защитное действие на сердце и сосуды.

Ранее считалось, что сыр является жирным продуктом, поэтому его стоит ограничивать в рационе – особенно если уже есть проблемы со здоровьем. Теперь врачи утверждают, что некоторые виды молочных продуктов, и чеддер в частности, способствуют снижению холестерина – больше, чем растительное масло.

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Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.
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 Теги: сыр, польза для здоровья

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Сегодня, 16:52 » Автор: Ирина Шевченко
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