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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали, полезные для психики продукты

Диетологи назвали, полезные для психики продукты Так ваш организм останется молодым на всех уровнях.

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может уменьшить негативное влияние стресса на организм – к такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета в Корке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Стресс вреден не только для психики, но и для тела, причем сильнее всего страдают кишечник и мозг. В последние годы появилось много исследований, посвященных связи между кишечными бактериями и пост-стрессовыми расстройствами: беспокойством, депрессией, синдромом раздраженного кишечника и другими.

Новая работа ирландских ученых показывает, что особая диета помогает просто и эффективно лечить стресс и его последствия для кишечника.

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Эксперты посоветовали включать в рацион зерновые культуры, бобовые и овощи. Содержащаяся в них клетчатка стимулирует выработку в толстом кишечнике короткоцепочечных жирных кислот (SCFA). Они, в свою очередь, снижают уровень тревожности.

Сильный стресс может привести к истончению стенок кишечника и даже возникновению «синдрома дырявой кишки». В таких случаях пищевые белки, бактерии и продукты отходов попадают в кровь, вызывая хроническое воспаление. Но жирные кислоты SCFA, как показали исследования, могут обратить этот процесс вспять.

Ученые провели опыт на лабораторных мышах, которых поместили в стрессовые условия. Часть грызунов при этом получала SCFA, и у них отмечалось снижение тревоги и депрессии, а также улучшение работы пищеварительного тракта.

Таким образом, подтвердилась взаимосвязь между диетой и борьбой с последствиями стресса, хотя природу этого явления специалисты пока объяснить не могут.

«Очень важно понять, могут ли короткоцепочечные жирные кислоты устранить симптомы расстройств, связанных со стрессом, у людей», – отметил автор исследования доктор Джон Крайан.

Дополнительный приятный эффект – рацион, богатый клетчаткой, препятствует набору лишнего веса.
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 Теги: психики, продукты, Диетологи

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Сегодня, 22:37 » Автор: Едгар Букмирза
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