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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, от которых нельзя потолстеть

Названы продукты, от которых нельзя потолстеть Эту еду можно употреблять худеющим.

Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.

Эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» - их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма.

Кроме того, поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.

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«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», - констатировали врачи.
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 Теги: продукты, полнота

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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