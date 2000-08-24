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Названы продукты, от которых нельзя потолстеть

Названы продукты, от которых нельзя потолстеть

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Употребляя эти продукты, невозможно потолстеть Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес.