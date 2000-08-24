Раздел: Медицина
Названы продукты, от которых нельзя потолстеть
Эту еду можно употреблять худеющим.
Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.
Эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» - их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма.
Кроме того, поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.
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«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», - констатировали врачи.
Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, - без риска набрать лишний вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.
Эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» - их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма.
Кроме того, поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.
Читайте также: Названа причина ухудшения умственных способностей
«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», - констатировали врачи.
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