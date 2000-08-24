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Раздел: Медицина  
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Ученые нашли способ сделать живот плоским

Ученые нашли способ сделать живот плоским Американские специалисты разработали новую методику.

Сотрудница Калифорнийского политехнического университета в Сан-Луис-Обиспо доктор наук Кари Пилолла в статье для журнала ACSM’s Health & Fitness Journal рассказала, как избавиться от жировых отложений в районе живота, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Диета с большим содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров поможет в предотвращении или борьбе с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части туловища, говорится в статье. Необходимо увеличить потреблений овощей, фруктов, бобовых, круп и по возможности убрать из своего рациона жирное мясо, выпечку и продукты высокой степени обработки. Такой стиль питания будет способствовать снижению риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, указывает автор работы.

При этом Пилолла подчеркнула, что не существует универсальной «чудо-диеты» или биоактивных добавок, которые помогли бы избавиться от жировых отложений на животе. Она также отметила важность регулярных физических нагрузок в борьбе с абдоминальным ожирением.

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Как говорится в работе, у людей с избыточным весом повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома.
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 Теги: живот, ожирение

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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