Раздел: Медицина
Врачи подсказали, как лучше всего очистить сосуды
Медики назвали фрукт, который очень полезен для кишечника.
Яблоки – пожалуй, самый распространенный диетический продукт.
Они доступны в любое время года, и ─ шутка ли! – средних размеров яблоко содержит около 40-50 калорий (а зеленое и того меньше), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Несмотря на это, «сидеть» только на яблоках врачи не рекомендуют и настоятельно советуют в принципе не увлекаться монодиетами. Использовать же яблоки как основу для разгрузочных дней можно, тем более, эти фрукты невероятно полезны.
Самые ценные свойства яблок.
Нормализуют работу ЖКТ. Яблоки на 80% состоят из воды, но оставшиеся 20% содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и уменьшает вероятность появления кишечных расстройств (в том числе, их обратной стороны ─ запоров).
Снижают холестерин. Его излишек приводит к образованию бляшек, а значит, нарушению кровотока в сонных артериях, что рано или поздно грозит инсультом. Сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия и многие другие болезни также могут возникнуть на фоне повышенного уровня холестерина. В яблоках содержится пектин, который помогает выводить из организма излишки холестерина, снижая вероятность закупорки сосудов и уменьшая вероятность сердечного приступа. Помимо холестерина, пектин так же «удаляет» токсичные вещества (свинец, мышьяк, ртуть).
Читайте также: Врачи подсказали, как очистить почки без вреда для здоровья
Защищают от опухолей. Конечно, панацеей от онкологии яблоки назвать нельзя, но содержащиеся в них флавониды и полифенолы действительно обладают противоопухолевым эффектом ─ они связывают опасные свободные радикалы, одну из главных причин неконтролируемых клеточных изменений.
Яблоки – пожалуй, самый распространенный диетический продукт.
Они доступны в любое время года, и ─ шутка ли! – средних размеров яблоко содержит около 40-50 калорий (а зеленое и того меньше), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Несмотря на это, «сидеть» только на яблоках врачи не рекомендуют и настоятельно советуют в принципе не увлекаться монодиетами. Использовать же яблоки как основу для разгрузочных дней можно, тем более, эти фрукты невероятно полезны.
Самые ценные свойства яблок.
Нормализуют работу ЖКТ. Яблоки на 80% состоят из воды, но оставшиеся 20% содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и уменьшает вероятность появления кишечных расстройств (в том числе, их обратной стороны ─ запоров).
Снижают холестерин. Его излишек приводит к образованию бляшек, а значит, нарушению кровотока в сонных артериях, что рано или поздно грозит инсультом. Сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия и многие другие болезни также могут возникнуть на фоне повышенного уровня холестерина. В яблоках содержится пектин, который помогает выводить из организма излишки холестерина, снижая вероятность закупорки сосудов и уменьшая вероятность сердечного приступа. Помимо холестерина, пектин так же «удаляет» токсичные вещества (свинец, мышьяк, ртуть).
Читайте также: Врачи подсказали, как очистить почки без вреда для здоровья
Защищают от опухолей. Конечно, панацеей от онкологии яблоки назвать нельзя, но содержащиеся в них флавониды и полифенолы действительно обладают противоопухолевым эффектом ─ они связывают опасные свободные радикалы, одну из главных причин неконтролируемых клеточных изменений.
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