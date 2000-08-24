» » Врачи подсказали, как лучше всего очистить сосуды
Раздел: Медицина  
0

Врачи подсказали, как лучше всего очистить сосуды

Врачи подсказали, как лучше всего очистить сосудыМедики назвали фрукт, который очень полезен для кишечника.

Яблоки – пожалуй, самый распространенный диетический продукт.

Они доступны в любое время года, и ─ шутка ли! – средних размеров яблоко содержит около 40-50 калорий (а зеленое и того меньше), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Несмотря на это, «сидеть» только на яблоках врачи не рекомендуют и настоятельно советуют в принципе не увлекаться монодиетами. Использовать же яблоки как основу для разгрузочных дней можно, тем более, эти фрукты невероятно полезны.

Самые ценные свойства яблок.

Нормализуют работу ЖКТ. Яблоки на 80% состоят из воды, но оставшиеся 20% содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и уменьшает вероятность появления кишечных расстройств (в том числе, их обратной стороны ─ запоров).

Снижают холестерин. Его излишек приводит к образованию бляшек, а значит, нарушению кровотока в сонных артериях, что рано или поздно грозит инсультом. Сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия и многие другие болезни также могут возникнуть на фоне повышенного уровня холестерина. В яблоках содержится пектин, который помогает выводить из организма излишки холестерина, снижая вероятность закупорки сосудов и уменьшая вероятность сердечного приступа. Помимо холестерина, пектин так же «удаляет» токсичные вещества (свинец, мышьяк, ртуть).

Читайте также: Врачи подсказали, как очистить почки без вреда для здоровья

Защищают от опухолей. Конечно, панацеей от онкологии яблоки назвать нельзя, но содержащиеся в них флавониды и полифенолы действительно обладают противоопухолевым эффектом ─ они связывают опасные свободные радикалы, одну из главных причин неконтролируемых клеточных изменений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: яблоки, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Ирина Шевченко
     1918
     0

Похожие новости по теме

Назван один из самых полезных фруктов для кишечника Назван один из самых полезных фруктов для кишечника

10 причин, почему вам необходимо есть яблоки каждый день.

Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца Врачи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца

Почему полезно ежедневно есть яблоки.

Врачи назвали главную опасность повышенного уровня холестерина Врачи назвали главную опасность повышенного уровня холестерина

Медики рекомендуют следить за уровнем холестерина, иначе повышение его уровня может негативно сказаться на здоровье.

Диетологи рассказали об уникальных свойствах яблок Диетологи рассказали об уникальных свойствах яблок

Кроме собственного прекрасного вкуса имеют яблоки полезные характеристики в очень большом количестве.

Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови Назван фрукт, улучшающий зрение лучше моркови

Десять причин есть по яблоку каждый день.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх