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Раздел: Медицина  
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Медики назвали популярную привычку, вызывающую зависимость

Медики назвали популярную привычку, вызывающую зависимостьВся правда о кофеиновой зависимости.

Наверняка, твое утро неизменно начинается с чашечки кофе. Считается, что этот напиток помогает проснуться и взбодриться, а ведь это именно то, что нужно после пробуждения.

Но действительно ли это так, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Кофеин действительно бодрит. Однако, если мы пьем кофе рано утром, когда содержание гормона бодрости в крови и без того высоко, то организм будет заменять естественный прилив сил из-за кортизола, на искусственный.

Итог этого достаточно печален. Во-первых, у тебя, скорее всего, будет развиваться зависимость, так как организм, привык уже к внешним стимулятором, и будет вырабатывать значительно меньше кортизола. Ты будешь чаще чувствовать себя вялой и, как следствие, захочешь пить больше кофе. Однако и это будет не слишком эффективно, так как достаточно скоро твой организм перестанет реагировать на кофеиновый стимулятор так, как раньше.⠀

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Получается, что самое лучшее время для распития кофе: с 10 утра до 12 и с 14 до 17. После 17 часов кофеин может уже негативно воздействовать на твой сон.⠀
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 Теги: кофе, зависимость

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Сегодня, 11:36 » Автор: Ирина Шевченко
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