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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеваний

Назван эффективный продукт для профилактики онкозаболеванийОказалось, что кетчуп защищает от рака.

Общеизвестно, что кетчуп не относят к здоровым продуктом. В этой приправе нередко содержатся консерванты, а также большое количество сахара и соли – не самая лучшая комбинация для тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Впрочем, новое исследование, которое провели испанские ученые, свидетельствует о том, что кетчуп (а также другие томатные соусы) все же может принести организму некоторую пользу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lcmedia.

Команда ученых из Политехнического университета Валенсии (Universitat Politecnica de Valenicia) изучали, как употребление томатного соуса влияет на здоровье кишечника и процесс пищеварения в целом. Оказалось, что помидоры, входящие в состав соусов, способны увеличивать число полезных бактерий, живущих в кишечнике, а значит, обладают пробиотическим эффектом.

Важно, что помидоры «работали» эффективнее именно как компонент соуса, а не в сыром виде. Все дело оказалось в ликопине, каротиноидном пигменте, который придает помидорам красный цвет, а также сохраняется при тушении. Он является антиоксидантом, а в экспериментах испанских ученых было показано, что именно он стимулирует рост полезных кишечных бактерий.

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Авторы также выяснили, что экстракт из помидоров оказался способен подавлять развитие рака желудка, мешая делению опухолевых клеток. Это, подчеркивают исследователи, еще раз указывает на важность правильного питания как для профилактики развития рака, так и для борьбы с ним.
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 Теги: кетчуп, профилактика рака

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Сегодня, 14:36 » Автор: Ирина Шевченко
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