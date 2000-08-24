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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали эффективные натуральные обезболивающие

Врачи назвали эффективные натуральные обезболивающиеНазваны лучшие натуральные анальгетики.

Есть продукты, которые помогают справиться с болью.

Добавив их в свое меню, вы почувствуете себя лучше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Вишневый сок
Согласно одному из исследований, проведенных в 2013 году, люди, которые выпивают по 2 стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствовали облегчение при хронических болях в колене, вызванных остеоартритом.

Жирная рыба
В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.

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Оливковое масло
Выяснилось, что в оливковом масле содержится вещество, обладающее противовоспалительным действием, аналогичную том, какую оказывает ибупрофен.
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 Теги: обезболивающие, продукты

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Сегодня, 16:37 » Автор: Ирина Шевченко
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