Раздел: Медицина
Врачи назвали эффективные натуральные обезболивающие
Названы лучшие натуральные анальгетики.
Есть продукты, которые помогают справиться с болью.
Добавив их в свое меню, вы почувствуете себя лучше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Вишневый сок
Согласно одному из исследований, проведенных в 2013 году, люди, которые выпивают по 2 стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствовали облегчение при хронических болях в колене, вызванных остеоартритом.
Жирная рыба
В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.
Читайте также: Врачи назвали эффективные средства для продления молодости
Оливковое масло
Выяснилось, что в оливковом масле содержится вещество, обладающее противовоспалительным действием, аналогичную том, какую оказывает ибупрофен.
Есть продукты, которые помогают справиться с болью.
Добавив их в свое меню, вы почувствуете себя лучше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Вишневый сок
Согласно одному из исследований, проведенных в 2013 году, люди, которые выпивают по 2 стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствовали облегчение при хронических болях в колене, вызванных остеоартритом.
Жирная рыба
В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.
Читайте также: Врачи назвали эффективные средства для продления молодости
Оливковое масло
Выяснилось, что в оливковом масле содержится вещество, обладающее противовоспалительным действием, аналогичную том, какую оказывает ибупрофен.
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