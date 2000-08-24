Раздел: Медицина
Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабета
Этот плод снижает риск развития диабета.
Иранские ученые пришли к выводу, что авокадо уменьшает риск возникновения диабета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно проведенному исследованию, этот фрукт положительно влияет на проявления метаболического синдрома, высокого уровня глюкозы и "плохого" холестерина.
Группа экспертов проанализировала около 130 более ранних научных работ о целебных свойствах авокадо.
Выяснилось, что люди, которые регулярно употребляют авокадо, менее подвержены риску образования тромбов, развитию раковых клеток, проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения, диабета.
Также потребление авокадо полезно и для зрения. В авокадо содержится лютеин и зеаксантин ― вещества, которые борются с дистрофией сетчатки глаза.
Читайте также: Врачи назвали эффективный напиток для профилактики диабета
Включите этот продукт в свой рацион.
Иранские ученые пришли к выводу, что авокадо уменьшает риск возникновения диабета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно проведенному исследованию, этот фрукт положительно влияет на проявления метаболического синдрома, высокого уровня глюкозы и "плохого" холестерина.
Группа экспертов проанализировала около 130 более ранних научных работ о целебных свойствах авокадо.
Выяснилось, что люди, которые регулярно употребляют авокадо, менее подвержены риску образования тромбов, развитию раковых клеток, проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения, диабета.
Также потребление авокадо полезно и для зрения. В авокадо содержится лютеин и зеаксантин ― вещества, которые борются с дистрофией сетчатки глаза.
Читайте также: Врачи назвали эффективный напиток для профилактики диабета
Включите этот продукт в свой рацион.
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