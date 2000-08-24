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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабета

Назван эффективный фрукт для профилактики сахарного диабетаЭтот плод снижает риск развития диабета.

Иранские ученые пришли к выводу, что авокадо уменьшает риск возникновения диабета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Согласно проведенному исследованию, этот фрукт положительно влияет на проявления метаболического синдрома, высокого уровня глюкозы и "плохого" холестерина.

Группа экспертов проанализировала около 130 более ранних научных работ о целебных свойствах авокадо.

Выяснилось, что люди, которые регулярно употребляют авокадо, менее подвержены риску образования тромбов, развитию раковых клеток, проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения, диабета.

Также потребление авокадо полезно и для зрения. В авокадо содержится лютеин и зеаксантин ― вещества, которые борются с дистрофией сетчатки глаза.

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Включите этот продукт в свой рацион.
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 Теги: авокадо, профилактика диабета

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Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
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