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Раздел: Медицина  
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Медики разгадали тайну сновидений

Медики разгадали тайну сновиденийРабота нейронов играет важную роль при регулировании работы организма.

Группа специалистов, представляющих японский институт RIKEN, обнаружила гены, работа которых обеспечивает возможность человека видеть сновидения. Выявить эти гены удалось в ходе экспериментов с лабораторными грызунами и наблюдениями за их фазой быстрого сна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Фаза быстрого сна, или REM-фаза сна - период, наблюдаемый как у человека, так и животных, когда сон продолжается, но мозг во многих отношениях проявляет не меньшую активность, чем при бодрствовании. Именно в этот период человеку могут приходить сны. В ходе экспериментов учёные выяснили, что эта фаза нарушается у грызунов, которым посредством генной модификации «отключали» гены, кодирующие белки Chrm1 и Chrm3.

Специалисты также отмечают, что фаза «быстрого сна» полностью исчезала, если учёные подавляли работу холинэргических нейронов TrkA+ у грызунов. Работа этих нейронов играет важную роль при регулировании работы организма в безопасных условиях и напрямую связана с вышеназванными белками.

Исследование было опубликовано в научном издании Cell Reports.

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Ранее учёные из Великобритании, представляющие Университет в Суонси, назвали свою версию относительно того, какую роль выполняют сновидения. Как считают специалисты, она состоит в том, чтобы помочь осмыслить события и эмоции, с которыми человек столкнулся на протяжении дня. В пользу этого свидетельствовало исследование с участием двадцати студентов, записывавших как собственные сны, так и мысли и события, происходящие с ними в дневное время суток.
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 Теги: Медики, тайна, сновидения

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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