Медики рассказали, можно ли есть пищу, которая начала плесневеть

Даже вдыхание спор плесени грибка может быть опасным.



Немного плесени на хлебе, помидоре или лимоне – знакомо всем, пишет интернет-издание



Ее обычно обрезают, а остальную часть неповрежденного продукта потребляют. Но можно ли это делать?



Даже если горбушка батона покрылась плесенью необходимо выбросить в помойку все, ведь большинство плесени не заметно.



Мы не советуем удалять заплесневевшие куски и употреблять хлеб в пищу, ведь клетки грибков легко проникают в весь продукт и есть в нем, даже если вы их не видите, – отметила специалист United States Department of Agriculture Марианна Грейвли.



Если хлеб был предварительно порезан, это может помешать распространению плесени по всей буханке, но не гарантирует безопасности.



Также медики отмечают, что нельзя нюхать плесень. У человека, употребившего продукт с плесенью, могут развиться аллергия и расстройства дыхания.



Даже вдыхание спор плесени грибка может быть опасным. Чем пища мягче, тем легче плесени проникнуть в весь кусок продукта. Именно поэтому хлеб, мягкие фрукты, мясо и джемы, которые заплесневели даже с одного края, следует выкидывать сразу.



А вот твердые сыры и твердые овощи можно смело очищать от плесени и употреблять в пищу. Также если одна из клубники или малины в контейнере заплесневела, то нет необходимости выбрасывать все ягоды. Просто убедитесь, что плесень не распространилась на другие ягоды.



Если у вас часто плесневеют продукты – попробуйте чаще мыть холодильник, это поможет продуктам дольше храниться.



Читайте также: Медики рассказали, почему нужно есть жирную пищу



Конечно, существуют съедобные типы плесени, в частности, популярные особые виды твердых сыров с плесенью.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Немного плесени на хлебе, помидоре или лимоне – знакомо всем, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Ее обычно обрезают, а остальную часть неповрежденного продукта потребляют. Но можно ли это делать?Даже если горбушка батона покрылась плесенью необходимо выбросить в помойку все, ведь большинство плесени не заметно.Мы не советуем удалять заплесневевшие куски и употреблять хлеб в пищу, ведь клетки грибков легко проникают в весь продукт и есть в нем, даже если вы их не видите, – отметила специалист United States Department of Agriculture Марианна Грейвли.Если хлеб был предварительно порезан, это может помешать распространению плесени по всей буханке, но не гарантирует безопасности.Также медики отмечают, что нельзя нюхать плесень. У человека, употребившего продукт с плесенью, могут развиться аллергия и расстройства дыхания.Даже вдыхание спор плесени грибка может быть опасным. Чем пища мягче, тем легче плесени проникнуть в весь кусок продукта. Именно поэтому хлеб, мягкие фрукты, мясо и джемы, которые заплесневели даже с одного края, следует выкидывать сразу.А вот твердые сыры и твердые овощи можно смело очищать от плесени и употреблять в пищу. Также если одна из клубники или малины в контейнере заплесневела, то нет необходимости выбрасывать все ягоды. Просто убедитесь, что плесень не распространилась на другие ягоды.Если у вас часто плесневеют продукты – попробуйте чаще мыть холодильник, это поможет продуктам дольше храниться.Конечно, существуют съедобные типы плесени, в частности, популярные особые виды твердых сыров с плесенью.



