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От этих «полезных» для здоровья привычек лучше отказаться

От этих «полезных» для здоровья привычек лучше отказаться

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Диетологи назвали продукты, которые лучше не есть по утрам От привычных блюд на завтрак придется отказаться в пользу своего же здоровья.

Диетологи рекомендуют отказаться от этих продуктов на завтрак Не все блюда, даже какими полезными они не показались, подходят для завтраков.