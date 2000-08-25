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Раздел: Медицина  
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Мэрайя Кэри похвасталась откровенным декольте и своим бойфрендом

Мэрайя Кэри похвасталась откровенным декольте и своим бойфрендомЗа последнее время певица сильно похудела.

У американской поп-звезды Мэрайи Кэри началась вторая молодость, утверждают поклонники. Недавно певицу застали в Малибу в компании молодого любовника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

48-летняя Мэрайя Кэри в Малибу не скрывалась от папарацци и свободно прогуливалась по улицам вместе со своим бойфрендом Брайаном Танакой.

Сообщается, что пара встречается уже два года и серьезно подумывает, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. На днях фотокорреспонденты застали пару, которая направлялась в один из ресторанов Малибу.

Для романтического вечера певица надела белоснежное платье, в котором засветила пышный бюст, а образ дополнила дизайнерской красной сумкой из крокодиловой кожи.

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Поклонники порадовали за личную жизнь Мэрайи, которая за последнее время просто расцвела и сильно похудела.

Мэрайя Кэри похвасталась откровенным декольте и своим бойфрендом
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 Теги: Мэрайя Кэри, бойфренд

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Сегодня, 09:53 » Автор: Ирина Шевченко
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