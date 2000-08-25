Мэрайя Кэри похвасталась откровенным декольте и своим бойфрендом

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О том, что красная икра является кладезем полезных витаминов мы уже знаем, но учёные совсем недавно обнаружили факт того, что икра лососевых пород рыб способна продлить жизнь. Даже скорее не продлить количество предназначенных лет, а замедлить старение кожи и внутренних органов на 7-9 лет, что естественно благоприятно