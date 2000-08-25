Раздел: Медицина
Названо проверенное народное средство от кашля
При простуде этот напиток просто незаменим.
С первым опавшим листом начинаются дожди, и организм, отвыкший от сырости и холода, реагирует на них простудой.
Кашель, слабость, уколы, горькие пилюли - все они станут вашими спутниками на неделю, как только вы промочите ноги, забудете зонт или наденете недостаточно теплую куртку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
Как только вы замечаете первые признаки простуды, стоит воспользоваться средством на основе коньяка. Конечно же, детям такое лечение не подойдет - нужно обойтись более мягкими вариантами. Но для взрослых, у которых каждый день на счету, этот напиток просто незаменим!
Польза компонентов напитка
Коньяк способствует улучшенному усвоению витамина С, так что в комбинации с продуктами, содержащими его, вы существенно укрепите иммунитет. Он также обладает антибактериальным действием.
Молоко смягчает горло, облегчая отхаркивание. Оно отлично восстанавливает силы, насыщая организм, даже если у вас пропал аппетит.
Мёд известен своими антисептическими свойствами. Также он снимает воспаление, облегчает головную боль и смягчает кашель. Мёд дарит организму энергию и помогает быстрее восстановиться.
Коньяк с молоком
Рецепт напитка
Что понадобится
1 стак. молока
1 ст. л. коньяка
1 ч. л. мёда
Как приготовить
Разогрейте молоко в кастрюльке или микроволновке.
Растворите в нем мёд, влейте коньяк и снова перемешайте. Можете добавить яичный желток для лучшего обволакивающего эффекта.
Сразу же выпейте.
Читайте также: Названо проверенное народное средство для очищения почек
Выпейте такой напиток на ночь, чтобы после этого не нужно было выходить на улицу, тепло укутайтесь и хорошенько выспитесь. Наутро вы почувствуете себя гораздо лучше.
С первым опавшим листом начинаются дожди, и организм, отвыкший от сырости и холода, реагирует на них простудой.
Кашель, слабость, уколы, горькие пилюли - все они станут вашими спутниками на неделю, как только вы промочите ноги, забудете зонт или наденете недостаточно теплую куртку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.org.
Как только вы замечаете первые признаки простуды, стоит воспользоваться средством на основе коньяка. Конечно же, детям такое лечение не подойдет - нужно обойтись более мягкими вариантами. Но для взрослых, у которых каждый день на счету, этот напиток просто незаменим!
Польза компонентов напитка
Коньяк способствует улучшенному усвоению витамина С, так что в комбинации с продуктами, содержащими его, вы существенно укрепите иммунитет. Он также обладает антибактериальным действием.
Молоко смягчает горло, облегчая отхаркивание. Оно отлично восстанавливает силы, насыщая организм, даже если у вас пропал аппетит.
Мёд известен своими антисептическими свойствами. Также он снимает воспаление, облегчает головную боль и смягчает кашель. Мёд дарит организму энергию и помогает быстрее восстановиться.
Коньяк с молоком
Рецепт напитка
Что понадобится
1 стак. молока
1 ст. л. коньяка
1 ч. л. мёда
Как приготовить
Разогрейте молоко в кастрюльке или микроволновке.
Растворите в нем мёд, влейте коньяк и снова перемешайте. Можете добавить яичный желток для лучшего обволакивающего эффекта.
Сразу же выпейте.
Читайте также: Названо проверенное народное средство для очищения почек
Выпейте такой напиток на ночь, чтобы после этого не нужно было выходить на улицу, тепло укутайтесь и хорошенько выспитесь. Наутро вы почувствуете себя гораздо лучше.
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