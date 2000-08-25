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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали лучшие продукты для похудения

Диетологи назвали лучшие продукты для похуденияМедики назвали 5 продуктов, которые снижают аппетит.

Наверняка, у всех бывают случаи, когда мы не можем справиться с внезапно наступившим чувством голода и съедаем намного больше, чем необходимо.

Чтобы контролировать аппетит и не навредить фигуре, включайте в свой рацион следующие 5 продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и красота.

Кофе

Умеренное употребление этого ароматного напитка (без добавления сахара и молока) способствует снижению аппетита. Такой эффект достигается за счет содержания в нем антиоксидантов и кофеина.

Авокадо

Этот фрукт является достаточно калорийным, однако, он содержит необходимые организму мононенасыщенные жирные кислоты и даже небольшое количество этого плода надолго избавляет от чувства голода. По словам медиков, употребляя авокадо, вы ускорите обмен веществ, без правильной работы которого похудеть практически невозможно.

Яйца

Как показывают исследования американских ученых, люди, которые употребляют на завтрак яйца, в течении дня испытывают чувство голода намного реже и насыщаются меньшими порциями во время обеда, чем те, у кого первый прием пищи состоит из других продуктов.

Специи и пряности

Среди специй и пряностей, которые помогут справиться с чрезмерным аппетитом и ускорить процесс переваривания пищи лучшим выбором будут корица (приводит в норму уровень глюкозы в крови, повышенный уровень которой проявляется сильным чувством голода), имбирь, гвоздика, перец чили, куркума.

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Яблоки

Поскольку яблоки содержат много пектина и пищевых волокон, которые наполняют желудок и дают чувство насыщения, употребляя их в качестве перекуса, вы надолго забудете о желании сьесть что-нибудь вредное и калорийное.
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 Теги: продукты, похудение

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Сегодня, 15:59 » Автор: Ирина Шевченко
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