Врач рассказала, почему лучше ехать на отдых осенью

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Как укрепить организм перед осенью, и как уберечь себя от болезней в дальнейшем.

Любая смена кухни, климата, образа жизни может принести пользе только на протяжении двух недель. Но такой длинный отдых светит не всем. Поэтому стоит учесть особенности мест отдыха и особенности Вашего организма, для того чтобы Ваш отдых не превратился в катастрофу. Во время туристического пика специалисты не советуют дышать