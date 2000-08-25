Раздел: Медицина
Врач рассказала, почему лучше ехать на отдых осенью
В начале осени акклиматизация в поездках проходит втрое быстрее
Бархатный сезон не только хорош теплым морем и умеренным теплом, но и тем, что акклиматизация в других странах проходит быстро и безболезненно. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал пульмонолог Дмитрий Коваленко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Многие украинцы не любят отдыхать на родине и стремятся отравиться на заморские курорты, где выше сервис и комфортнее условия проживания. Но при хронических недугах планировать летний отдых таким образом не стоит, так как любая резкая смена климата способна вызвать обострение болезней.
Потому в другие страны лучше отправляться тогда, когда украинский климат наиболее схож с курортным. А острые перепады температур сглаживаются именно в самом начале осени.
Стоит также учитывать фактор акклиматизации организма.
Читайте также: Отдых в Крыму: почему украинцы не хотят ехать на полуостров
«Ехать на отдых надо не меньше чем на две недели. Иначе удар по здоровью, вызванный акклиматизацией, будет ощущаться сильнее. Кстати, в разгар лета "отходить" после курорта иммунитет будет еще 5-6 недель после возвращения! Но в бархатный сезон побочный эффект от смены климата снижается. А если поездка - в рамках Украины, то привыкание займет пару дней и будет неощутимо», - заверила врач.
Бархатный сезон не только хорош теплым морем и умеренным теплом, но и тем, что акклиматизация в других странах проходит быстро и безболезненно. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал пульмонолог Дмитрий Коваленко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Многие украинцы не любят отдыхать на родине и стремятся отравиться на заморские курорты, где выше сервис и комфортнее условия проживания. Но при хронических недугах планировать летний отдых таким образом не стоит, так как любая резкая смена климата способна вызвать обострение болезней.
Потому в другие страны лучше отправляться тогда, когда украинский климат наиболее схож с курортным. А острые перепады температур сглаживаются именно в самом начале осени.
Стоит также учитывать фактор акклиматизации организма.
Читайте также: Отдых в Крыму: почему украинцы не хотят ехать на полуостров
«Ехать на отдых надо не меньше чем на две недели. Иначе удар по здоровью, вызванный акклиматизацией, будет ощущаться сильнее. Кстати, в разгар лета "отходить" после курорта иммунитет будет еще 5-6 недель после возвращения! Но в бархатный сезон побочный эффект от смены климата снижается. А если поездка - в рамках Украины, то привыкание займет пару дней и будет неощутимо», - заверила врач.
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