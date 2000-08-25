Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем опасно несоблюдение режима сна
Ученые выявили страшные последствия несоблюдения режима сна
Команда специалистов из Испании и Греции установила, что нарушения режима сна могут стать причиной появления бессимптомного атеросклероза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Доказано, что 6-8-часовой сон в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и продлевает жизнь. При этом если человек заимствует для работы или другой деятельности 1-2 часа у своего ночного сна или, наоборот, предпочитает сон любому другому виду отдыха и проводит в постели более 8 часов, он повышает риск развития ишемической болезни сердца, ожирения, половой дисфункции / снижения либидо, ослабление иммунной системы, снижения интеллектуально потенциала. А недавно ученые установили, что если человек спит меньше положенного или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза.
В своей работе специалисты из Греции и Испании проанализировали данные, полученные в ходе 11 изысканий, в которых в общей сложности, было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1 000 541 добровольцев). Все участники были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали менее 6 часов в сутки, во второй - более 8 часов, а третья была контрольной с соблюдением рекомендуемой нормы сна.
Выяснилось, что в течение 9,3 лет наблюдения по сравнению с контрольной группой у остальных пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался у недосыпающих на 11% и у пересыпающих на 33%.
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Выходит те, кто спит дольше, заболевают и уходят из жизни даже раньше «жертв» недосыпа.
Команда специалистов из Испании и Греции установила, что нарушения режима сна могут стать причиной появления бессимптомного атеросклероза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Доказано, что 6-8-часовой сон в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и продлевает жизнь. При этом если человек заимствует для работы или другой деятельности 1-2 часа у своего ночного сна или, наоборот, предпочитает сон любому другому виду отдыха и проводит в постели более 8 часов, он повышает риск развития ишемической болезни сердца, ожирения, половой дисфункции / снижения либидо, ослабление иммунной системы, снижения интеллектуально потенциала. А недавно ученые установили, что если человек спит меньше положенного или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза.
В своей работе специалисты из Греции и Испании проанализировали данные, полученные в ходе 11 изысканий, в которых в общей сложности, было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1 000 541 добровольцев). Все участники были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали менее 6 часов в сутки, во второй - более 8 часов, а третья была контрольной с соблюдением рекомендуемой нормы сна.
Выяснилось, что в течение 9,3 лет наблюдения по сравнению с контрольной группой у остальных пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался у недосыпающих на 11% и у пересыпающих на 33%.
Читайте также: Медики рассказали, чем опасно для здоровья белое вино
Выходит те, кто спит дольше, заболевают и уходят из жизни даже раньше «жертв» недосыпа.
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