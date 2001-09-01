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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, какие сладости не вредят здоровью

Врачи рассказали, какие сладости не вредят здоровью Фруктовая пастила полезна для организма.

"Она не содержит консервантов, трансжиров или иной» химии", - отмечает диетолог Марьяна Лебедь. - "Такие сладости богатые витаминами, в частности PP (ниацин), что регулирует работу поджелудочной и уровень холестерина, витамин В2, необходимый для зрения", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

"Чтобы приготовить пастилу из малины, нужно взбить ягоды блендером, протереть через сито, чтобы не было мелких зернышек", - говорит хозяйка Инна Сотниченко.

"Можно добавить сахар или мед. Противень для выпекания выстилают бумагой для выпечки, слегка смазываю маслом и тоненьким слоем, толщиной до 1 сантиметра, равномерно накладываю фруктовое пюре. На одно стандартное деко нужно 400 - 500 г пюре. Сушу все это при 80 градусах в электродуховке 7 - 12 часов. Готовую пастилу режу и скручиваю в рулетики. Хранить ее следует в стеклянной посуде в сухом месте".

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Еще одна хозяйка - Наталья Сливинская советует сушить пюре для пастилы при температуре не выше 50 градусов. Так, по ее мнению, лучше сохранятся витамины.
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 Теги: сладости, польза

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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