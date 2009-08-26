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Назван самый ранний симптом болезни Альцгеймера

Назван самый ранний симптом болезни АльцгеймераОбычно людям диагностируют болезнь Альцгеймера, когда симптомы уже проявляются в течение некоторого времени.

Судя по всему, болезнь Альцгеймера все больше распространяется по мере того, так население США и других развитых стран становится старше. По некоторым оценкам, более 5 миллионов американцев страдают от болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

К сожалению, до сих пор нет лекарств от этого и других видов деменции. Ученые знают достаточно о болезни Альцгеймера, чтобы понять, какие процессы происходят в мозгу пациентов. Но недостаточно, чтобы определить причины и найти лекарство. Тем не менее, благодаря проводимым исследованиям есть некоторый прогресс в раннем выявлении болезни Альцгеймера.

Новые исследования ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе дают представление о том, каков самый ранний признак болезни Альцгеймера. И это не потеря памяти, как оказалось.

В исследовании приняли участие три группы: здоровые люди, люди с ранней стадией болезни Альцгеймера и люди с доклинической стадией заболевания. Им была поставлена задача - найти выход из виртуального компьютерного лабиринта. Цель состояла в том, чтобы проверить навыки навигации и ориентации участников.

Весьма предсказуемо, что здоровые люди успешно справились с заданием. Люди с ранней стадией болезни Альцгеймера ориентировались хуже, впрочем, так же, как и люди с доклинической болезнью Альцгеймера.

О чем это говорит? Невозможность или снижение способности находить путь может быть одним из самых ранних признаков болезни Альцгеймера. Да, у многих людей с плохой навигационной способностью нет этой болезни. Но если раньше вы могли легко ориентироваться в знакомых и незнакомых местах, а потом начали терять это умение, то это может быть одним из первых сигналов о приближении болезни Альцгеймера.

Другие признаки болезни Альцгеймера

Обычно людям диагностируют болезнь Альцгеймера, когда симптомы уже проявляются в течение некоторого времени. Отдельные тонкие намеки могут указывать на развивающееся заболевание на ранней стадии, но на них часто не обращают внимания. Ниже перечислены некоторые из этих признаков:

1. Ухудшение памяти

Забывчивость и снижение способности запоминать новое являются одними из первых признаков болезни Альцгеймера. Не проблема, если вы забыли что-то временно, но позже оно пришло на ум. Однако, если вы забываете о чем-то и совсем не можете восстановить это в своей памяти, то это может стать первым признаком приближающихся неприятностей.

2. Отстраненность

Люди, у которых есть ранние признаки болезни Альцгеймера, но они еще не были диагностированы, часто испытывают чувство, что с ними что-то не так. Они могут перестать заниматься теми видами деятельности, которыми ранее увлекались, особенно если они сложные. Такие люди начинают избегать разговоров, поскольку им становится труднее следить за тем, что говорят другие, и придумывать последовательные ответы.

3. Махнули на себя рукой

Подобно тому, как люди с болезнью Альцгеймера могут потерять интерес к разговорам и занятиям, они также склонны к тому, чтобы перестать беспокоиться о своей внешности. Кто-то из них начинает забывать принять душ, почистить зубы, подстричь волосы или переодеться. Таким образом, если человек раньше выглядел аккуратно, а потом стал неряхой, то это может сигнализировать о грядущем болезненном состоянии.

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4. Проблемы со зрением и другими органами

Люди с болезнью Альцгеймера часто жалуются на проблемы со зрением, но они обычно не имеют никакого отношения к глазам. Проблема в той части мозга, которая обрабатывает визуальную информацию. Также появляются жалобы на проблемы с определением цветов и оттенков. Может быть измененное восприятие органами слуха и обоняния.
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 Теги: Альцгеймера, симптомы

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Сегодня, 10:17 » Автор: Татьяна Ларина
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