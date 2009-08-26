Названы вредные привычки, от которых стоит избавиться до 30 лет

30 лет - идеальное время для пересмотра желаний и стремлений.



У каждого человека есть цели, которых он хочет достичь. Однако напряженный график современной жизни часто приводит к тому, что многое упускается из виду, пишет



30 лет - идеальное время для интроспекции, а также пересмотра желаний и стремлений. Вот 10 разрушительных привычек, от которых лучше избавиться до своего тридцатилетия. Впрочем, и потом никогда не поздно это сделать.



1. С нетерпением ждать выходных



Лучший способ прекратить жить ожиданием уикенда - начать планировать позитивные вещи в будние дни. Найдите хорошее хобби, которое позволит вам занять себя после работы чем-то интересным и пообщаться с друзьями. Желательно без участия компьютера!



2. Цепляться за дружеские отношения, которые себя исчерпали



Чем старше вы становитесь, тем меньше будет у вас друзей. Когда вы заканчиваете учебу и начинаете делать карьеру, то некоторые отношения просто не выдерживают проверки временем или расстоянием. Вы просто должны принять это.



3. Полагаться на естественный метаболизм в поддержании здорового веса



Почти все фитнес-тренеры согласны с тем, что людям после 30-ти нужно заниматься не менее трех раз в неделю. Если, конечно, вы хотите увидеть результат! Это означает, что иногда вам придется отодвинуть в сторону развлечения (или даже работу!), чтобы отправиться в спортзал.



4. Соглашаться на отношения, которые вас не устраивают



Перестаньте постоянно идти на компромиссы во время свиданий, потому что так вы никогда не получите то, чего действительно заслуживаете. Не встречайтесь с теми, кто вам не нравится. Не гонитесь за тем, кто явно не заинтересован в вас.



5. Ставить физическое (внешнее) здоровье выше психического (внутреннего)



Диета и физические упражнения должны вызывать у вас чувство удовлетворения, а не вины. Если способ трансформации тела влияет на то, как вы мысленно относитесь к себе, значит, что-то пошло не так!



6. Питаться готовыми блюдами



Блюда из микроволновки и китайская лапша - это для студентов! По мере того, как вы становитесь старше, такое питание не принесет вам пользы. Научитесь готовить домашнюю еду как можно раньше!



7. Проводить время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя плохо



Избавьтесь от тех, кто заставляет вас чувствовать себя больным или несчастным человеком. Зачем тратить свою энергию на людей, которые вам не нравятся, когда можно проводить время с друзьями, которые вас обожают?



8. Сравнивать свою и чужую жизнь



Это сложно, но постарайтесь "не подглядывать в замочную скважину". Регулярная прокрутка ленты Instagram и Facebook и сравнение вашей жизни с жизнью друзей не является здоровой привычкой. Обычно люди публикуют только то, что хотят показать. Не стоит думать, что ваша жизнь - полный "отстой", а все остальные отлично проводят время. Это совершенно не так!



9. Не находить времени на родителей



Друзья приходят и уходят, но семья будет - и должна - всегда быть номером один. Некоторым людям кажется, что родители всегда будут рядом. Но это не так, и однажды вы будете корить себя за то, что так и не успели сказать им самые главные слова.



Позвоните своим родителям прямо сейчас! Это не займет много времени, но будет много значить для них.



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10. Делать что-то из чувства долга



Жизнь слишком коротка! Поэтому не стоит тратить время на то, что вы не хотите делать. Кроме того, перестаньте прилагать усилия, чтобы добиться целей, которые не являются конкретными, измеримыми и не имеют конечных сроков. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У каждого человека есть цели, которых он хочет достичь. Однако напряженный график современной жизни часто приводит к тому, что многое упускается из виду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo 30 лет - идеальное время для интроспекции, а также пересмотра желаний и стремлений. Вот 10 разрушительных привычек, от которых лучше избавиться до своего тридцатилетия. Впрочем, и потом никогда не поздно это сделать.1. С нетерпением ждать выходныхЛучший способ прекратить жить ожиданием уикенда - начать планировать позитивные вещи в будние дни. Найдите хорошее хобби, которое позволит вам занять себя после работы чем-то интересным и пообщаться с друзьями. Желательно без участия компьютера!2. Цепляться за дружеские отношения, которые себя исчерпалиЧем старше вы становитесь, тем меньше будет у вас друзей. Когда вы заканчиваете учебу и начинаете делать карьеру, то некоторые отношения просто не выдерживают проверки временем или расстоянием. Вы просто должны принять это.3. Полагаться на естественный метаболизм в поддержании здорового весаПочти все фитнес-тренеры согласны с тем, что людям после 30-ти нужно заниматься не менее трех раз в неделю. Если, конечно, вы хотите увидеть результат! Это означает, что иногда вам придется отодвинуть в сторону развлечения (или даже работу!), чтобы отправиться в спортзал.4. Соглашаться на отношения, которые вас не устраиваютПерестаньте постоянно идти на компромиссы во время свиданий, потому что так вы никогда не получите то, чего действительно заслуживаете. Не встречайтесь с теми, кто вам не нравится. Не гонитесь за тем, кто явно не заинтересован в вас.5. Ставить физическое (внешнее) здоровье выше психического (внутреннего)Диета и физические упражнения должны вызывать у вас чувство удовлетворения, а не вины. Если способ трансформации тела влияет на то, как вы мысленно относитесь к себе, значит, что-то пошло не так!6. Питаться готовыми блюдамиБлюда из микроволновки и китайская лапша - это для студентов! По мере того, как вы становитесь старше, такое питание не принесет вам пользы. Научитесь готовить домашнюю еду как можно раньше!7. Проводить время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя плохоИзбавьтесь от тех, кто заставляет вас чувствовать себя больным или несчастным человеком. Зачем тратить свою энергию на людей, которые вам не нравятся, когда можно проводить время с друзьями, которые вас обожают?8. Сравнивать свою и чужую жизньЭто сложно, но постарайтесь "не подглядывать в замочную скважину". Регулярная прокрутка ленты Instagram и Facebook и сравнение вашей жизни с жизнью друзей не является здоровой привычкой. Обычно люди публикуют только то, что хотят показать. Не стоит думать, что ваша жизнь - полный "отстой", а все остальные отлично проводят время. Это совершенно не так!9. Не находить времени на родителейДрузья приходят и уходят, но семья будет - и должна - всегда быть номером один. Некоторым людям кажется, что родители всегда будут рядом. Но это не так, и однажды вы будете корить себя за то, что так и не успели сказать им самые главные слова.Позвоните своим родителям прямо сейчас! Это не займет много времени, но будет много значить для них.10. Делать что-то из чувства долгаЖизнь слишком коротка! Поэтому не стоит тратить время на то, что вы не хотите делать. Кроме того, перестаньте прилагать усилия, чтобы добиться целей, которые не являются конкретными, измеримыми и не имеют конечных сроков.



