Раздел: Медицина
Косметологи подсказали простые советы по уходу за кожей осенью
Лучшие 5 советов красоты для осени
Осенние месяцы известны тем, что имеют прекрасную погоду, которая характеризуется обильным солнечным светом в сочетании с прохладными температурами. Так и хочется все время гулять и проводить время на свежем воздухе, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Вы можете подумать, что ваша кожа естественным образом излучает красоту и здоровье в этих великолепных условиях, но реальность заключается в том, что осенняя погода может быть очень опасной для кожи.
В конце концов, воздух может быть более сухим, чем вы привыкли, и температура может резко колебаться в течение короткого периода времени. Все это становится настоящим ударом для кожи, которая переносит стресс, но может выглядеть достаточно уставшей от таких колебаний. МедикФорум выяснил, как нужно ухаживать за кожей в осенний период, чтобы кожа была свежей.
Простые советы по уходу за кожей осенью
1. Регулярно отшелушивайте кожу
На рынке существует довольно много здоровых натуральных скрабов для лица, которые идеально подходят для эффективной очистки от мертвых клеток кожи на поверхности. Делая это, они оставляют кожу более омоложенной и более мягкой на ощупь. Этот процесс даже поощряет новый рост клеток кожи, поэтому он действительно может способствовать более молодому виду кожи. Скрабирование дважды в неделю в осенние месяцы идеально подходит для большинства людей. Однако, если у вас слишком чувствительная кожа - стоит ограничиться процедурой раз в неделю и выбрать более мягкое средство, которое не будет так травмировать кожный покров.
осенняя красота
А в случае, если ваша кожа сильно загрязнена, возможно, вы захотите использовать скраб чуть чаще. Важно подобрать средство, которое будет подходить именно вам. Если магазинные скрабы вашей коже не подходят, то можете попробовать сделать средство дома из подручных ингредиентов. Рецептов довольно много.
2. Подумайте о увлажнении
Многие косметические средства содержат спирт, который может высушить кожу. Когда клетки кожи теряют влагу, они, к сожалению, имеют тенденцию создавать менее свежий вид. Некоторые дневные кремы предназначены для увлажнения, они не делают кожу чрезмерно жирной, и их можно носить под косметикой. Такие кремы подойдут для осени идеально, поскольку они не будут чрезмерно питать кожу, но помогут поддерживать водный баланс кожи, который очень важен для ее здорового вида. Вы также можете применять более увлажняющий крем для рук, поскольку они также нуждаются в увлажнении в этот ветреный период.
3. Помните о своих губах
Поврежденные сухие губы - распространенная проблема в осенние месяцы из-за сухого, прохладного воздуха, поэтому так важно следить за их состоянием, ухаживать за кожей и увлажнять ее. Вместо того, чтобы использовать продукт на основе масла, чтобы искусственно создать влажный блеск на губах, подумайте об использовании натурального масла, который обладает целебными свойствами. Пчелиный воск и подсолнечное масло - это два отличных ингредиента, которые нужно искать, когда вы покупаете продукт для ухода за губами, который является безопасным для вас и для окружающей среды.
4. Сосредоточьтесь на своих руках
Руки могут быть легко упущены при обычном режиме ухода за кожей, как мы уже сказали ранее, важно не упускать их из вида при уходе. Последнее, что вам нужно, это сухая, потресковшаяся кожа на руках в течение осенних и зимних месяцев. Имея это в виду, вам нужно правильно ухаживать за руками с увлажнением и питательными веществами. Используйте продукт, содержащий натуральные ингредиенты, такие как масло жожоба, оливковое масло или другие ингредиенты.
уход за лицом
Читайте также: Косметологи подсказали, как правильно ухаживать за жирной кожей
5. Подумайте об общем здоровье тела
Внешний вид вашей кожи - это прямое отражение вашего полного здоровья тела. У вас просто не может быть здоровой кожи, когда ваше тело нездорово. Убедитесь, что вы достаточно спите ночью. Следуйте здоровой диете и пейте много воды каждый день. Избегайте курения и подумайте о том, чтобы пить мультивитамины, чтобы оставаться как можно более здоровыми.
Когда многие люди уже наслаждаются прекрасными погодными условиями, настало время сосредоточить ваше внимание на усилиях по уходу за кожей осенью.
Осенние месяцы известны тем, что имеют прекрасную погоду, которая характеризуется обильным солнечным светом в сочетании с прохладными температурами. Так и хочется все время гулять и проводить время на свежем воздухе, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Вы можете подумать, что ваша кожа естественным образом излучает красоту и здоровье в этих великолепных условиях, но реальность заключается в том, что осенняя погода может быть очень опасной для кожи.
В конце концов, воздух может быть более сухим, чем вы привыкли, и температура может резко колебаться в течение короткого периода времени. Все это становится настоящим ударом для кожи, которая переносит стресс, но может выглядеть достаточно уставшей от таких колебаний. МедикФорум выяснил, как нужно ухаживать за кожей в осенний период, чтобы кожа была свежей.
Простые советы по уходу за кожей осенью
1. Регулярно отшелушивайте кожу
На рынке существует довольно много здоровых натуральных скрабов для лица, которые идеально подходят для эффективной очистки от мертвых клеток кожи на поверхности. Делая это, они оставляют кожу более омоложенной и более мягкой на ощупь. Этот процесс даже поощряет новый рост клеток кожи, поэтому он действительно может способствовать более молодому виду кожи. Скрабирование дважды в неделю в осенние месяцы идеально подходит для большинства людей. Однако, если у вас слишком чувствительная кожа - стоит ограничиться процедурой раз в неделю и выбрать более мягкое средство, которое не будет так травмировать кожный покров.
осенняя красота
А в случае, если ваша кожа сильно загрязнена, возможно, вы захотите использовать скраб чуть чаще. Важно подобрать средство, которое будет подходить именно вам. Если магазинные скрабы вашей коже не подходят, то можете попробовать сделать средство дома из подручных ингредиентов. Рецептов довольно много.
2. Подумайте о увлажнении
Многие косметические средства содержат спирт, который может высушить кожу. Когда клетки кожи теряют влагу, они, к сожалению, имеют тенденцию создавать менее свежий вид. Некоторые дневные кремы предназначены для увлажнения, они не делают кожу чрезмерно жирной, и их можно носить под косметикой. Такие кремы подойдут для осени идеально, поскольку они не будут чрезмерно питать кожу, но помогут поддерживать водный баланс кожи, который очень важен для ее здорового вида. Вы также можете применять более увлажняющий крем для рук, поскольку они также нуждаются в увлажнении в этот ветреный период.
3. Помните о своих губах
Поврежденные сухие губы - распространенная проблема в осенние месяцы из-за сухого, прохладного воздуха, поэтому так важно следить за их состоянием, ухаживать за кожей и увлажнять ее. Вместо того, чтобы использовать продукт на основе масла, чтобы искусственно создать влажный блеск на губах, подумайте об использовании натурального масла, который обладает целебными свойствами. Пчелиный воск и подсолнечное масло - это два отличных ингредиента, которые нужно искать, когда вы покупаете продукт для ухода за губами, который является безопасным для вас и для окружающей среды.
4. Сосредоточьтесь на своих руках
Руки могут быть легко упущены при обычном режиме ухода за кожей, как мы уже сказали ранее, важно не упускать их из вида при уходе. Последнее, что вам нужно, это сухая, потресковшаяся кожа на руках в течение осенних и зимних месяцев. Имея это в виду, вам нужно правильно ухаживать за руками с увлажнением и питательными веществами. Используйте продукт, содержащий натуральные ингредиенты, такие как масло жожоба, оливковое масло или другие ингредиенты.
уход за лицом
Читайте также: Косметологи подсказали, как правильно ухаживать за жирной кожей
5. Подумайте об общем здоровье тела
Внешний вид вашей кожи - это прямое отражение вашего полного здоровья тела. У вас просто не может быть здоровой кожи, когда ваше тело нездорово. Убедитесь, что вы достаточно спите ночью. Следуйте здоровой диете и пейте много воды каждый день. Избегайте курения и подумайте о том, чтобы пить мультивитамины, чтобы оставаться как можно более здоровыми.
Когда многие люди уже наслаждаются прекрасными погодными условиями, настало время сосредоточить ваше внимание на усилиях по уходу за кожей осенью.
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