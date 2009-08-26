Медики подсказали, что делать, если дергается глаз

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У каждого в жизни бывает такое, что ни с того, ни с сего начинает дрожать какая-либо часть тела. В большинстве случаев это ничем не угрожает, но иногда – это может послужить сигналом серьёзной болезни. Дрожь в кистях рук. Возьмите лист бумаги и положите его себе на ладонь. Если вы заметили, что листок немного колышется – это