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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, что делать, если дергается глаз

Медики подсказали, что делать, если дергается глазНервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела.

Непроизвольное подергивание века или уголков губ абсолютно безвредно, если это не происходит регулярно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Если подергивание той или иной части тела преследует вас постоянно – стоит пойти к врачу.

Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела. Такое явление чаще встречается у детей, чем у взрослых.

Такие расстройства бывают двух видов – моторные (подергивания конечностей или мышц) и вокальные (внезапный нервный кашель, похрюкивание, прочистка горла и тому подобное).

Откуда берется подергивания? Ученые считают, что тики провоцируют случайные электрические импульсы в головном мозге. Но откуда они берутся и почему повторяются, пока неизвестно.

Подергивания могут вызвать:

- стрессы;
- инфекции;
- яд;
- травмы головы;
- инсульт;
- повреждения серого вещества, вызванные серьезными заболеваниями (опухоли, болезни Хантингтона, Крейтцфельдта-Якоба).

Разовый тик чаще всего связан с усталостью или перепадами температур.

А когда беспокоит навязчивое частое подергивание – стоит обратиться к терапевту или невропатологу.

Как избавиться от нервного подергивания? Чаще всего, кратковременная форма не требует лечения. Важно снизить стресс, полноценно питаться, избегать резких перепадов температур и высыпаться.

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Если это не помогает, приходится прибегать к более серьезному лечению:

- поведенческая терапия поможет лучше контролировать свои эмоции и управлять стрессом.

- медикаментозная терапия (антидепрессанты, противосудорожные средства, миорелаксанты или инъекции ботокса).

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 Теги: глаз, медики

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Сегодня, 16:25 » Автор: Татьяна Ларина
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