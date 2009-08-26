Раздел: Медицина
Медики подсказали, что делать, если дергается глаз
Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела.
Непроизвольное подергивание века или уголков губ абсолютно безвредно, если это не происходит регулярно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Если подергивание той или иной части тела преследует вас постоянно – стоит пойти к врачу.
Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела. Такое явление чаще встречается у детей, чем у взрослых.
Такие расстройства бывают двух видов – моторные (подергивания конечностей или мышц) и вокальные (внезапный нервный кашель, похрюкивание, прочистка горла и тому подобное).
Откуда берется подергивания? Ученые считают, что тики провоцируют случайные электрические импульсы в головном мозге. Но откуда они берутся и почему повторяются, пока неизвестно.
Подергивания могут вызвать:
- стрессы;
- инфекции;
- яд;
- травмы головы;
- инсульт;
- повреждения серого вещества, вызванные серьезными заболеваниями (опухоли, болезни Хантингтона, Крейтцфельдта-Якоба).
Разовый тик чаще всего связан с усталостью или перепадами температур.
А когда беспокоит навязчивое частое подергивание – стоит обратиться к терапевту или невропатологу.
Как избавиться от нервного подергивания? Чаще всего, кратковременная форма не требует лечения. Важно снизить стресс, полноценно питаться, избегать резких перепадов температур и высыпаться.
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Если это не помогает, приходится прибегать к более серьезному лечению:
- поведенческая терапия поможет лучше контролировать свои эмоции и управлять стрессом.
- медикаментозная терапия (антидепрессанты, противосудорожные средства, миорелаксанты или инъекции ботокса).
Непроизвольное подергивание века или уголков губ абсолютно безвредно, если это не происходит регулярно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Если подергивание той или иной части тела преследует вас постоянно – стоит пойти к врачу.
Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела. Такое явление чаще встречается у детей, чем у взрослых.
Такие расстройства бывают двух видов – моторные (подергивания конечностей или мышц) и вокальные (внезапный нервный кашель, похрюкивание, прочистка горла и тому подобное).
Откуда берется подергивания? Ученые считают, что тики провоцируют случайные электрические импульсы в головном мозге. Но откуда они берутся и почему повторяются, пока неизвестно.
Подергивания могут вызвать:
- стрессы;
- инфекции;
- яд;
- травмы головы;
- инсульт;
- повреждения серого вещества, вызванные серьезными заболеваниями (опухоли, болезни Хантингтона, Крейтцфельдта-Якоба).
Разовый тик чаще всего связан с усталостью или перепадами температур.
А когда беспокоит навязчивое частое подергивание – стоит обратиться к терапевту или невропатологу.
Как избавиться от нервного подергивания? Чаще всего, кратковременная форма не требует лечения. Важно снизить стресс, полноценно питаться, избегать резких перепадов температур и высыпаться.
Читайте также: Медики подсказали, как улучшить зрение в домашних условиях
Если это не помогает, приходится прибегать к более серьезному лечению:
- поведенческая терапия поможет лучше контролировать свои эмоции и управлять стрессом.
- медикаментозная терапия (антидепрессанты, противосудорожные средства, миорелаксанты или инъекции ботокса).
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