Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему нельзя заниматься самолечением
Самолечение может сильно повлиять на работу врача.
Прибегать к самолечению нельзя, поскольку человек без профильного образования никогда не сможет поставить сам себе диагноз и подобрать лечение. Для этого нужно знать массу сведений о болезнях и их симптомах, а также разбираться в препаратах. Кроме того, есть еще несколько важных причин отказаться от самолечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Побочные эффекты
Каждый препарат имеет список противопоказаний и побочных эффектов, что учитывает лечащий врач. Без опыта и соответствующего образования можно ошибиться с лекарством и неправильно подобрать несколько лечащих средств.
Маскировка
Иногда опасные заболевания могут протекать совсем не так, как описывается в учебниках. К примеру, инфаркт можно спутать с приступом бронхиальной астмы. Известен случай, когда данное смертельное заболевание проявлялось только сильной зубной болью.
Прогресс
Медицина, как и многие вещи в мире, не стоит на месте. Ученые совершенствуют лекарства, создают новые и находят скрытые эффекты в уже известных. Лечение 20-летней давности уже может стать опасным, а наглядным примером изменений может стать левомицетин. Раньше его назначали при болях в животе и диарее, а сейчас этим препаратом лечат перитонит, менингит и другие тяжелые заболевания.
Врач
Самолечение может сильно повлиять на работу врача, поскольку прием неназначенных препаратов и процедур влияет на выздоровление. К примеру, при болях в животе нельзя принимать обезболивающее, если после этого запланирован прием у врача. Врач не сможет оценить размеры болезни, а симптомы будут смазаны, если на состояние пациента повлияли медикаменты.
Читайте также: Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечением
Анализы
Для точной постановки диагноза пациент должен пройти полную диагностику, в которую входит опрос, осмотр и просмотр результатов анализов. При беглом осмотре врач может выявить причину недуга, но без анализов картина будет неполной, а после получения результатов лечение может быть построено совсем иным образом.
Прибегать к самолечению нельзя, поскольку человек без профильного образования никогда не сможет поставить сам себе диагноз и подобрать лечение. Для этого нужно знать массу сведений о болезнях и их симптомах, а также разбираться в препаратах. Кроме того, есть еще несколько важных причин отказаться от самолечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Побочные эффекты
Каждый препарат имеет список противопоказаний и побочных эффектов, что учитывает лечащий врач. Без опыта и соответствующего образования можно ошибиться с лекарством и неправильно подобрать несколько лечащих средств.
Маскировка
Иногда опасные заболевания могут протекать совсем не так, как описывается в учебниках. К примеру, инфаркт можно спутать с приступом бронхиальной астмы. Известен случай, когда данное смертельное заболевание проявлялось только сильной зубной болью.
Прогресс
Медицина, как и многие вещи в мире, не стоит на месте. Ученые совершенствуют лекарства, создают новые и находят скрытые эффекты в уже известных. Лечение 20-летней давности уже может стать опасным, а наглядным примером изменений может стать левомицетин. Раньше его назначали при болях в животе и диарее, а сейчас этим препаратом лечат перитонит, менингит и другие тяжелые заболевания.
Врач
Самолечение может сильно повлиять на работу врача, поскольку прием неназначенных препаратов и процедур влияет на выздоровление. К примеру, при болях в животе нельзя принимать обезболивающее, если после этого запланирован прием у врача. Врач не сможет оценить размеры болезни, а симптомы будут смазаны, если на состояние пациента повлияли медикаменты.
Читайте также: Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечением
Анализы
Для точной постановки диагноза пациент должен пройти полную диагностику, в которую входит опрос, осмотр и просмотр результатов анализов. При беглом осмотре врач может выявить причину недуга, но без анализов картина будет неполной, а после получения результатов лечение может быть построено совсем иным образом.
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