Медики рассказали, почему нельзя заниматься самолечением

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Если вас начали беспокоить боли в спине, и вы никак не можете от них избавиться может есть смысл показаться специалисту, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение? Можно хотя бы прийти на консультацию, чтобы знать о причинах болей в области позвоночника и про варианты для их устранения.