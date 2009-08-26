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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему нельзя заниматься самолечением

Медики рассказали, почему нельзя заниматься самолечениемСамолечение может сильно повлиять на работу врача.

Прибегать к самолечению нельзя, поскольку человек без профильного образования никогда не сможет поставить сам себе диагноз и подобрать лечение. Для этого нужно знать массу сведений о болезнях и их симптомах, а также разбираться в препаратах. Кроме того, есть еще несколько важных причин отказаться от самолечения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.

Побочные эффекты

Каждый препарат имеет список противопоказаний и побочных эффектов, что учитывает лечащий врач. Без опыта и соответствующего образования можно ошибиться с лекарством и неправильно подобрать несколько лечащих средств.

Маскировка

Иногда опасные заболевания могут протекать совсем не так, как описывается в учебниках. К примеру, инфаркт можно спутать с приступом бронхиальной астмы. Известен случай, когда данное смертельное заболевание проявлялось только сильной зубной болью.

Прогресс

Медицина, как и многие вещи в мире, не стоит на месте. Ученые совершенствуют лекарства, создают новые и находят скрытые эффекты в уже известных. Лечение 20-летней давности уже может стать опасным, а наглядным примером изменений может стать левомицетин. Раньше его назначали при болях в животе и диарее, а сейчас этим препаратом лечат перитонит, менингит и другие тяжелые заболевания.

Врач

Самолечение может сильно повлиять на работу врача, поскольку прием неназначенных препаратов и процедур влияет на выздоровление. К примеру, при болях в животе нельзя принимать обезболивающее, если после этого запланирован прием у врача. Врач не сможет оценить размеры болезни, а симптомы будут смазаны, если на состояние пациента повлияли медикаменты.

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Анализы

Для точной постановки диагноза пациент должен пройти полную диагностику, в которую входит опрос, осмотр и просмотр результатов анализов. При беглом осмотре врач может выявить причину недуга, но без анализов картина будет неполной, а после получения результатов лечение может быть построено совсем иным образом.
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 Теги: Самолечение, опасность, Медики

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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