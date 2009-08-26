Раздел: Медицина
Медики рассказали, как избежать самых распространённых болезней школьников
Медики рассказали, как уберечь детей.
Как избежать самых распространённых болезней школьниковИсследования научного центра здоровья детей РАМН показали, что сегодня среди выпускников российских школ только 3 процента здоровых детей. Причём их здоровье резко ухудшается именно за годы обучения в школе. Что родители могут сделать, чтобы изменить ситуацию и не допустить болезни?
Об этом пишет Хроника.инфо.
Близорукость
Причины. На развитие школьной близорукости сильно влияет не только большая нагрузка на глаза, но и чтение при плохом освещении в неправильной позе. Плохо на зрении сказывается чтение в транспорте, когда трясёт и глаз вынужден каждую минуту подстраивать свою оптическую систему под новое положение.
Ослаблению зрения способствует и продолжительная работа на компьютере. Это связано с тем, что глаза воспринимают на мониторе множественные точки, а не сплошное изображение, кроме того, монитор постоянно мерцает, что ещё больше увеличивает утомление глаз.
Как уберечься. Почаще давайте глазам отдых. Если у ребёнка хорошее зрение, он должен делать перерыв в занятиях через каждые 40 минут. Если уже слабая близорукость – через каждые 30.
10–15 минут отдыха – это когда он бегает, прыгает, смотрит в окно, делает гимнастику для глаз.
За компьютером школьник может проводить не больше 15–20 минут в день. Если работу за это время не выполнить, её надо разбить на части и через каждые 15 минут делать перерыв для глаз.
Запомнить правило: книжку или тетрадку держать на расстоянии 40 сантиметров от глаз. При нём меньше всего деформируется глазное яблоко.
Чем лечить. Если обнаружена близорукость у детей школьного возраста, лечение начинается с подбора очков. Это позволит произвести коррекцию зрения. Также существует большое количество аппаратных способов лечения болезни. К ним относятся вакуумный массаж и электрическая стимуляция, лазерная терапия инфракрасного типа и т.д. Нужное лечение поможет подобрать врач-офтальмолог.
Кормите ребёнка полезными для глаз продуктами: творогом, кефиром, отварной рыбой, говядиной и говяжьим языком, индюшкой, крольчатиной, морковкой и капустой. Давайте ему чернику, бруснику, клюкву. И обязательно зелень – петрушку, укроп.
Гастрит
Причины. Гастрит среди заболеваний школьников занимает печальное второе место, встречаясь реже только болезней органов зрения. Первичное заражение хеликобактером – бактерией, вызывающей эту болезнь, обычно происходит в семье, когда ребёнку 4–8 лет, и от родителей: через поцелуи, общую посуду, немытые руки… Несколько лет после заражения никаких признаков болезни не наблюдается. Но от больших учебных нагрузок и пренебрежения к правильному питанию появляются боли, расстройства… Чаще всего это время совпадает с учёбой в средних или старших классах.
Недавно учёные установили ещё одну причину именно «школьного» гастрита – поражение поджелудочной железы, которая регулирует множество процессов в организме, в частности, отвечает за кровоснабжение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Стоит «раздразнить» железу непосильными психоэмоциональными нагрузками, физическим переутомлением или нерегулярным и неполезным питанием, как она ухудшает кровообращение слизистой оболочки желудка.
Начинается эрозивный гастрит.
Как уберечься. Правильно и полноценно питаться. Ребёнок обязательно должен позавтракать перед тем, как он пойдет в школу. И лучше не бутербродом, а кашей, желательно овсяной. Нельзя делать больших перерывов между приёмами пищи. Недопустимо, когда подросток уходит в школу без завтрака, а обедает только в 5 часов. Лучше избегать жирных и жареных блюд, острых приправ или хотя бы есть их изредка. Вредны газированные напитки: они приводят к повышению кислотности, отрыжке, изжоге, забросу кислого содержимого из желудка в пищевод.
Чем лечить. Если анализ покажет, что болезнь вызвана хеликобактером, врач назначит различные препараты, в том числе и антибиотики. А также специальную диету.
Искривление позвоночника
Откуда берётся. Главная беда современного школьного образования в том, что дети мало двигаются. Именно потому уже в младшей школе у них катастрофически ухудшается осанка. Также среди причин врачи называют ношение тяжёлых рюкзаков и несоразмерную росту ребенка высоту столов и стульев, неправильное положение тела за партой.
Как уберечься. Наращивать «мышечный корсет». Хорошая осанка немыслима без равномерно развитой мускулатуры. «Мышечный корсет» спасет даже того, кому от родителей достались слабые соединительные ткани – предвестники плоскостопия, близорукости, сутулости.
Постоянно следить за тем, как ребёнок сидит, стоит, поправлять его, если он сутулится, кособочится. Пусть встанет к стене, прикоснется к ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и головой. Позвоночник выпрямлен, плечи развернуты, лопатки сближены, живот втянут, ягодицы напряжены. Это и есть правильная поза, которую тело должно запомнить.
Обратить особое внимание на позу при письме, чтении, любой работе за письменным столом. Ребенок должен сидеть так, чтобы ноги, спина, руки имели опору. Высота стола должна быть на 2-3 см выше локтя опущенной руки вашего чада, когда он сидит. Высота стула не должна превышать высоту голени. Спина должна вплотную касаться спинки стула, сохраняя поясничный изгиб. Чтобы расстояние от книжки до глаз не превышало 40 см, книгу лучше поставить на пюпитр, тогда голову не придётся наклонять.
Чем лечить. Профилактическая и лечебная гимнастика, которую назначит хирург-ортопед.
Простуда
Откуда берётся. Ребёнок, учебная нагрузка которого выше рекомендованной для его возраста, начинает часто простужаться. Большинство этих заболеваний развиваются на фоне перегревания или переохлаждения ребенка.
Как уберечься. Как ни странно, одно из самых надёжных средств профилактики ОРВИ в сезон простуд – это соблюдение самых простых санитарных правил. Привычка мыть руки, придя домой, наверное, выработана уже у всех. Но в сезон простуд педиатры рекомендуют приучить детей ещё и промывать нос – любым раствором, проводя своего рода дезинфекцию носовых ходов, через которые и проникают различные микробы. И разумеется, не стоит забывать о вакцинации, она защищает не только от гриппа, но и от осложнений после него.
Чем лечить. Обычно врач назначает противовирусные препараты, которые не позволяют вирусу поражать всё новые и новые клетки, останавливая его распространение.
Антибиотики прописывают при бактериальном поражении и только после того, как будут получены результаты анализов, поскольку универсального антибиотика пока не существует, а врачу придётся подбирать средство, эффективное в отношении именно той бактерии, которая вызвала болезнь.
Ребёнок должен получать жидкость в достаточном количестве. Питьё должно быть тёплым. Это могут быть чаи, морсы, фреши, очищенная или минеральная вода, молоко и кисломолочные напитки, какао. Проветривать комнату нужно как можно чаще. Температура в детской должна быть около +22°С. Оденьте ребенка в мягкую пижаму из хлопка – она хорошо впитывает пот.
Читайте также: Медики рассказали о серьезной опасности солений
…А самое главное, нужно помнить, что любую болезнь лучше предотвратить, чем потом долго лечить и «выпадать» из учебного процесса. Если соблюдать простые правила профилактики, то никакие школьные болезни в новом учебном году вам будут не страшны.
Как избежать самых распространённых болезней школьниковИсследования научного центра здоровья детей РАМН показали, что сегодня среди выпускников российских школ только 3 процента здоровых детей. Причём их здоровье резко ухудшается именно за годы обучения в школе. Что родители могут сделать, чтобы изменить ситуацию и не допустить болезни?
Об этом пишет Хроника.инфо.
Близорукость
Причины. На развитие школьной близорукости сильно влияет не только большая нагрузка на глаза, но и чтение при плохом освещении в неправильной позе. Плохо на зрении сказывается чтение в транспорте, когда трясёт и глаз вынужден каждую минуту подстраивать свою оптическую систему под новое положение.
Ослаблению зрения способствует и продолжительная работа на компьютере. Это связано с тем, что глаза воспринимают на мониторе множественные точки, а не сплошное изображение, кроме того, монитор постоянно мерцает, что ещё больше увеличивает утомление глаз.
Как уберечься. Почаще давайте глазам отдых. Если у ребёнка хорошее зрение, он должен делать перерыв в занятиях через каждые 40 минут. Если уже слабая близорукость – через каждые 30.
10–15 минут отдыха – это когда он бегает, прыгает, смотрит в окно, делает гимнастику для глаз.
За компьютером школьник может проводить не больше 15–20 минут в день. Если работу за это время не выполнить, её надо разбить на части и через каждые 15 минут делать перерыв для глаз.
Запомнить правило: книжку или тетрадку держать на расстоянии 40 сантиметров от глаз. При нём меньше всего деформируется глазное яблоко.
Чем лечить. Если обнаружена близорукость у детей школьного возраста, лечение начинается с подбора очков. Это позволит произвести коррекцию зрения. Также существует большое количество аппаратных способов лечения болезни. К ним относятся вакуумный массаж и электрическая стимуляция, лазерная терапия инфракрасного типа и т.д. Нужное лечение поможет подобрать врач-офтальмолог.
Кормите ребёнка полезными для глаз продуктами: творогом, кефиром, отварной рыбой, говядиной и говяжьим языком, индюшкой, крольчатиной, морковкой и капустой. Давайте ему чернику, бруснику, клюкву. И обязательно зелень – петрушку, укроп.
Гастрит
Причины. Гастрит среди заболеваний школьников занимает печальное второе место, встречаясь реже только болезней органов зрения. Первичное заражение хеликобактером – бактерией, вызывающей эту болезнь, обычно происходит в семье, когда ребёнку 4–8 лет, и от родителей: через поцелуи, общую посуду, немытые руки… Несколько лет после заражения никаких признаков болезни не наблюдается. Но от больших учебных нагрузок и пренебрежения к правильному питанию появляются боли, расстройства… Чаще всего это время совпадает с учёбой в средних или старших классах.
Недавно учёные установили ещё одну причину именно «школьного» гастрита – поражение поджелудочной железы, которая регулирует множество процессов в организме, в частности, отвечает за кровоснабжение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Стоит «раздразнить» железу непосильными психоэмоциональными нагрузками, физическим переутомлением или нерегулярным и неполезным питанием, как она ухудшает кровообращение слизистой оболочки желудка.
Начинается эрозивный гастрит.
Как уберечься. Правильно и полноценно питаться. Ребёнок обязательно должен позавтракать перед тем, как он пойдет в школу. И лучше не бутербродом, а кашей, желательно овсяной. Нельзя делать больших перерывов между приёмами пищи. Недопустимо, когда подросток уходит в школу без завтрака, а обедает только в 5 часов. Лучше избегать жирных и жареных блюд, острых приправ или хотя бы есть их изредка. Вредны газированные напитки: они приводят к повышению кислотности, отрыжке, изжоге, забросу кислого содержимого из желудка в пищевод.
Чем лечить. Если анализ покажет, что болезнь вызвана хеликобактером, врач назначит различные препараты, в том числе и антибиотики. А также специальную диету.
Искривление позвоночника
Откуда берётся. Главная беда современного школьного образования в том, что дети мало двигаются. Именно потому уже в младшей школе у них катастрофически ухудшается осанка. Также среди причин врачи называют ношение тяжёлых рюкзаков и несоразмерную росту ребенка высоту столов и стульев, неправильное положение тела за партой.
Как уберечься. Наращивать «мышечный корсет». Хорошая осанка немыслима без равномерно развитой мускулатуры. «Мышечный корсет» спасет даже того, кому от родителей достались слабые соединительные ткани – предвестники плоскостопия, близорукости, сутулости.
Постоянно следить за тем, как ребёнок сидит, стоит, поправлять его, если он сутулится, кособочится. Пусть встанет к стене, прикоснется к ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и головой. Позвоночник выпрямлен, плечи развернуты, лопатки сближены, живот втянут, ягодицы напряжены. Это и есть правильная поза, которую тело должно запомнить.
Обратить особое внимание на позу при письме, чтении, любой работе за письменным столом. Ребенок должен сидеть так, чтобы ноги, спина, руки имели опору. Высота стола должна быть на 2-3 см выше локтя опущенной руки вашего чада, когда он сидит. Высота стула не должна превышать высоту голени. Спина должна вплотную касаться спинки стула, сохраняя поясничный изгиб. Чтобы расстояние от книжки до глаз не превышало 40 см, книгу лучше поставить на пюпитр, тогда голову не придётся наклонять.
Чем лечить. Профилактическая и лечебная гимнастика, которую назначит хирург-ортопед.
Простуда
Откуда берётся. Ребёнок, учебная нагрузка которого выше рекомендованной для его возраста, начинает часто простужаться. Большинство этих заболеваний развиваются на фоне перегревания или переохлаждения ребенка.
Как уберечься. Как ни странно, одно из самых надёжных средств профилактики ОРВИ в сезон простуд – это соблюдение самых простых санитарных правил. Привычка мыть руки, придя домой, наверное, выработана уже у всех. Но в сезон простуд педиатры рекомендуют приучить детей ещё и промывать нос – любым раствором, проводя своего рода дезинфекцию носовых ходов, через которые и проникают различные микробы. И разумеется, не стоит забывать о вакцинации, она защищает не только от гриппа, но и от осложнений после него.
Чем лечить. Обычно врач назначает противовирусные препараты, которые не позволяют вирусу поражать всё новые и новые клетки, останавливая его распространение.
Антибиотики прописывают при бактериальном поражении и только после того, как будут получены результаты анализов, поскольку универсального антибиотика пока не существует, а врачу придётся подбирать средство, эффективное в отношении именно той бактерии, которая вызвала болезнь.
Ребёнок должен получать жидкость в достаточном количестве. Питьё должно быть тёплым. Это могут быть чаи, морсы, фреши, очищенная или минеральная вода, молоко и кисломолочные напитки, какао. Проветривать комнату нужно как можно чаще. Температура в детской должна быть около +22°С. Оденьте ребенка в мягкую пижаму из хлопка – она хорошо впитывает пот.
Читайте также: Медики рассказали о серьезной опасности солений
…А самое главное, нужно помнить, что любую болезнь лучше предотвратить, чем потом долго лечить и «выпадать» из учебного процесса. Если соблюдать простые правила профилактики, то никакие школьные болезни в новом учебном году вам будут не страшны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
Оставьте свой комментарий