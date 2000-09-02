Раздел: Медицина
Медики рассказали, как сохранить зубы здоровыми
Посещение стоматолога поможет предотвратить возникновение стоматологических заболеваний.
Здоровые зубы - это не только свидетельство того, как хорошо мы за ними ухаживаем, но и наш «компаньон» на всю жизнь, поэтому, они заслуживают ответственного к себе отношения, ежедневного внимания и заботы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WomanHit.
Выбор средств гигиены полости рта велик и связан с определенными врачебными показаниями. К средствам индивидуальной гигиены полости рта относятся:
-зубные порошки;
-зубные пасты;
-гели;
-зубные эликсиры.
Наилучшим способа ухода за полостью рта всегда была и остается чистка пастой 2 раза в день и полоскание после каждого приема пищи. Кроме мануальных и автоматических щеток, различаются по жесткости: ультрамягкие, мягкие, средней жесткости, жесткие, ультражесткие.
Факторы, влияющие на состояние и оказывающие пагубное влияние на зубы:
- пища. Сахар в любом виде, продукты с повышенной кислотностью (кислые леденцы, соки, некоторые сорта яблок, апельсины), попкорн, простые углеводы, кофе - все эти продукты пагубно действуют на эмаль и увлекаться ими не стоит;
-нерегулярная или неправильная чистка. Пользоваться зубной щеткой или нитью желательно после каждого приема пищи;
-курение и алкоголь. Сигареты портят эмаль, придавая ей желтоватый оттенок. При слишком частом курение происходит нарушение кровообращения сосудов, десны воспаляются и начинают кровоточить, возникает риск пародонтоза. Алкогольные напитки способствуют образованию зубного камня.
Как часто нужно посещать стоматолога?
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Ответ на этот вопрос зависит от состояния зубов. Посещение стоматолога поможет предотвратить возникновение таких стоматологических заболеваний, как кариес, чувствительный дентин, эндемический флюороз, изменение цвета зубов, гиперплазия, флюс. Если зубы здоровы, достаточно двух визитов в год. При наличие заболевания - не реже, чем раз в три месяца. Профилактический осмотр, как правило, не отнимает много времени. После осмотра полости рта врач может назначить дополнительные обследования или предложит пациенту профессиональную чистку зубов ультразвуком. Эта безболезненная процедура позволяет не только убрать налет, но и идеально выровнять поверхность зубов.
Здоровые зубы - это не только свидетельство того, как хорошо мы за ними ухаживаем, но и наш «компаньон» на всю жизнь, поэтому, они заслуживают ответственного к себе отношения, ежедневного внимания и заботы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на WomanHit.
Выбор средств гигиены полости рта велик и связан с определенными врачебными показаниями. К средствам индивидуальной гигиены полости рта относятся:
-зубные порошки;
-зубные пасты;
-гели;
-зубные эликсиры.
Наилучшим способа ухода за полостью рта всегда была и остается чистка пастой 2 раза в день и полоскание после каждого приема пищи. Кроме мануальных и автоматических щеток, различаются по жесткости: ультрамягкие, мягкие, средней жесткости, жесткие, ультражесткие.
Факторы, влияющие на состояние и оказывающие пагубное влияние на зубы:
- пища. Сахар в любом виде, продукты с повышенной кислотностью (кислые леденцы, соки, некоторые сорта яблок, апельсины), попкорн, простые углеводы, кофе - все эти продукты пагубно действуют на эмаль и увлекаться ими не стоит;
-нерегулярная или неправильная чистка. Пользоваться зубной щеткой или нитью желательно после каждого приема пищи;
-курение и алкоголь. Сигареты портят эмаль, придавая ей желтоватый оттенок. При слишком частом курение происходит нарушение кровообращения сосудов, десны воспаляются и начинают кровоточить, возникает риск пародонтоза. Алкогольные напитки способствуют образованию зубного камня.
Как часто нужно посещать стоматолога?
Читайте также: Эти напитки помогут сохранить зубы белоснежными
Ответ на этот вопрос зависит от состояния зубов. Посещение стоматолога поможет предотвратить возникновение таких стоматологических заболеваний, как кариес, чувствительный дентин, эндемический флюороз, изменение цвета зубов, гиперплазия, флюс. Если зубы здоровы, достаточно двух визитов в год. При наличие заболевания - не реже, чем раз в три месяца. Профилактический осмотр, как правило, не отнимает много времени. После осмотра полости рта врач может назначить дополнительные обследования или предложит пациенту профессиональную чистку зубов ультразвуком. Эта безболезненная процедура позволяет не только убрать налет, но и идеально выровнять поверхность зубов.
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