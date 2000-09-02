Раздел: Медицина
Названы основные советы для оздоровления сердца
Врачи провели масштабное исследование.
Опубликованы результаты опытов, которые проводились сотрудниками из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Благодаря этим экспериментам врачам удалось обусловить новый способ лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сообщило издание.
Авторы данной работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч взрослых мужчин и женщин, за которыми в течение 20 лет велись наблюдения. Анализ показал, что на состояние сердечной мышцы непосредственно влияют регулярно выполняемые физические упражнения в совокупности с приемом витамина D. Их комплекс, как заключили специалисты, помогает снизить вероятность возникновения инсультов и сердечных приступов.
Отметим, что почти одновременно с этим австралийские ученые из Университета Канберры заявили о необходимости простых физических упражнений в жизни людей, особенно пожилых.
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Изучив влияние факторов на здоровье мозга людей старше 50 лет, специалисты констатировали: простые, не требующие серьезных энергетических затрат физические упражнения помогают предотвратить возрастное ухудшение когнитивных способностей.
Опубликованы результаты опытов, которые проводились сотрудниками из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Благодаря этим экспериментам врачам удалось обусловить новый способ лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сообщило издание.
Авторы данной работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч взрослых мужчин и женщин, за которыми в течение 20 лет велись наблюдения. Анализ показал, что на состояние сердечной мышцы непосредственно влияют регулярно выполняемые физические упражнения в совокупности с приемом витамина D. Их комплекс, как заключили специалисты, помогает снизить вероятность возникновения инсультов и сердечных приступов.
Отметим, что почти одновременно с этим австралийские ученые из Университета Канберры заявили о необходимости простых физических упражнений в жизни людей, особенно пожилых.
Читайте также: Медики поделились методами очистки лимфы
Изучив влияние факторов на здоровье мозга людей старше 50 лет, специалисты констатировали: простые, не требующие серьезных энергетических затрат физические упражнения помогают предотвратить возрастное ухудшение когнитивных способностей.
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