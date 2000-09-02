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Раздел: Медицина  
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Названы основные советы для оздоровления сердца

Названы основные советы для оздоровления сердца Врачи провели масштабное исследование.

Опубликованы результаты опытов, которые проводились сотрудниками из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Благодаря этим экспериментам врачам удалось обусловить новый способ лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сообщило издание.

Авторы данной работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч взрослых мужчин и женщин, за которыми в течение 20 лет велись наблюдения. Анализ показал, что на состояние сердечной мышцы непосредственно влияют регулярно выполняемые физические упражнения в совокупности с приемом витамина D. Их комплекс, как заключили специалисты, помогает снизить вероятность возникновения инсультов и сердечных приступов.

Отметим, что почти одновременно с этим австралийские ученые из Университета Канберры заявили о необходимости простых физических упражнений в жизни людей, особенно пожилых.

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Изучив влияние факторов на здоровье мозга людей старше 50 лет, специалисты констатировали: простые, не требующие серьезных энергетических затрат физические упражнения помогают предотвратить возрастное ухудшение когнитивных способностей.
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 Теги: сердце, советы

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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