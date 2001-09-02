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Медики рассказали о пользе шиповника

Медики рассказали о пользе шиповника Ежедневные дозы экстракта шиповника снижают давление и уровень холестерина.

В ходе исследования было зафиксировано устойчивое снижение кровяного давления у группы пациентов, страдающих от ожирения. Всем им в течение шести недель давали напитки, изготовленные на основе экстракта шиповника. Эти крошечные ягодки веками используются в народной медицине для лечения самых разных заболеваний, включая артриты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В шиповнике содержится большое количество витамина С. Считается, что это растение обладает мощным противовоспалительным воздействием. Проведенное еще в 2007 году исследование показало, что у пациентов с болями в суставах, принимавших капсулы с шиповником ежедневно, было зафиксировано снижение болевых ощущений в 40% и улучшение подвижности в 25%.

Шведские ученые выяснили, что ежедневное употребление напитков на основе экстракта шиповника сокращает опасность развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней. Группа добровольцев получала в течение шести недель шиповник, а затем еще по шесть недель напитки из яблок и винограда. По истечению каждого периода врачи измеряли у них вес тела, кровяное давление, уровень жира в крови, а также делали пробу на переносимость глюкозы (с помощью ее можно распознать диабет на ранней стадии).

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Шиповник позволил, в среднем, снизить кровяное давление на 3,4%. Но самый большой прогресс был достигнут в вопросе снижения уровня "плохого" холестерина, который упал на 6%.
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 Теги: шиповник, польза

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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