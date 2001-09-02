Медики рассказали о пользе шиповника

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В шиповнике сосредоточена огромная доза витамина С. Наверняка, многие знают, что шиповник – абсолютный лидер по содержанию витамина С. Но кроме этого важного факта, растение обладает еще многими полезными свойствами. Предлагаем вашему вниманию, как минимум 10 причин регулярно употреблять шиповник.