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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали, как нужно завтракать для эффективного похудения

Диетологи рассказали, как нужно завтракать для эффективного похуденияОптимальный график питания.

Поздний завтрак и ранний ужин способствуют скорейшему похудению, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента ученых из Университета Суррея в Великобритании.

Отмечается, что всего в эксперименте участвовали 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет.

Они придерживались традиционного рациона питания и без строгих ограничений, но 9 из них завтракали на 1,5 часа позже обычного и ужинали на 1,5 часа раньше.

Люди, которые изменили время приема пищи, похудели в два раза больше, чем те, которые питались по старому графику.

Кроме того, первая группа отметила снижение аппетита и уменьшение количества перекусов в течение дня.

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"Как мы видели у этих участников, соблюдение такого приема пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Но нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны", - сказал доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея.
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 Теги: диетологи, похудение

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Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
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