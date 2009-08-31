Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, как нужно завтракать для эффективного похудения
Оптимальный график питания.
Поздний завтрак и ранний ужин способствуют скорейшему похудению, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента ученых из Университета Суррея в Великобритании.
Отмечается, что всего в эксперименте участвовали 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет.
Они придерживались традиционного рациона питания и без строгих ограничений, но 9 из них завтракали на 1,5 часа позже обычного и ужинали на 1,5 часа раньше.
Люди, которые изменили время приема пищи, похудели в два раза больше, чем те, которые питались по старому графику.
Кроме того, первая группа отметила снижение аппетита и уменьшение количества перекусов в течение дня.
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"Как мы видели у этих участников, соблюдение такого приема пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Но нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны", - сказал доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея.
Поздний завтрак и ранний ужин способствуют скорейшему похудению, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента ученых из Университета Суррея в Великобритании.
Отмечается, что всего в эксперименте участвовали 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет.
Они придерживались традиционного рациона питания и без строгих ограничений, но 9 из них завтракали на 1,5 часа позже обычного и ужинали на 1,5 часа раньше.
Люди, которые изменили время приема пищи, похудели в два раза больше, чем те, которые питались по старому графику.
Кроме того, первая группа отметила снижение аппетита и уменьшение количества перекусов в течение дня.
Читайте также: Диетологи назвали лучший фрукт для эффективного похудения
"Как мы видели у этих участников, соблюдение такого приема пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Но нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны", - сказал доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея.
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