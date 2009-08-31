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Раздел: Медицина  
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Названа самая полезная диета для пенсионеров

Названа самая полезная диета для пенсионеровОна продлевает жизнь.

Правильный план питания понижает риски смертности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В издании British Journal of Nutrition появилась статья, в которой итальянские учёные рассказали о самой полезной диете для пенсионеров. По словам специалистов, средиземноморская диета позволяет почти на 25% снизить риск преждевременной смерти благодаря сбалансированному плану питания.

Чтобы подтвердить пользу диеты для людей в возрасте было проведено исследование с участием около 12 тысяч добровольцев. В эксперименте поучаствовало большое количество граждан возрастом от 65 лет, за состоянием здоровья которых следили квалифицированные специалисты.

В итоге выяснилось, что средиземноморская диета, в которой предпочтение отдаётся злакам, оливкам, рыбе, овощам и фруктам, не только увеличивает среднюю продолжительность жизни, но и уменьшает риск развития инфаркта и инсульта.

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Даже поздний переход на данный план питания позволит значительно снизить шансы преждевременной смерти.
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 Теги: диета, пенсионеры

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Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
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