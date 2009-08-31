Раздел: Медицина
Медики предупредили о смертельной опасности шашлыка
Не самое полезное блюдо.
Мясо, приготовленное на открытом огне с углем или древесиной, может спровоцировать развитие онкологии и увеличивает риски различных сердечных заболеваний на 3%, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало вред увлечения барбекю.
Как выяснилось, в группу риска попадают люди, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Если мясо будет готовитсья на электрической или газовой плите, вредное воздействие будет минимизировано.
Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне выдялаются токсичные химические соединения, наиболее часто провоцирующие на рак лёгких, кожи или мочевого пузыря.
Читайте также: Супрун развенчала популярный миф об алкоголе
Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычку на более здоровое питание.
Мясо, приготовленное на открытом огне с углем или древесиной, может спровоцировать развитие онкологии и увеличивает риски различных сердечных заболеваний на 3%, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало вред увлечения барбекю.
Как выяснилось, в группу риска попадают люди, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Если мясо будет готовитсья на электрической или газовой плите, вредное воздействие будет минимизировано.
Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне выдялаются токсичные химические соединения, наиболее часто провоцирующие на рак лёгких, кожи или мочевого пузыря.
Читайте также: Супрун развенчала популярный миф об алкоголе
Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычку на более здоровое питание.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1061
0
Также советуем посмотреть
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
Оставьте свой комментарий