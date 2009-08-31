» » Медики предупредили о смертельной опасности шашлыка
Раздел: Медицина  
0

Медики предупредили о смертельной опасности шашлыка

Медики предупредили о смертельной опасности шашлыкаНе самое полезное блюдо.

Мясо, приготовленное на открытом огне с углем или древесиной, может спровоцировать развитие онкологии и увеличивает риски различных сердечных заболеваний на 3%, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало вред увлечения барбекю.

Как выяснилось, в группу риска попадают люди, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Если мясо будет готовитсья на электрической или газовой плите, вредное воздействие будет минимизировано.

Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне выдялаются токсичные химические соединения, наиболее часто провоцирующие на рак лёгких, кожи или мочевого пузыря.

Читайте также: Супрун развенчала популярный миф об алкоголе

Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычку на более здоровое питание.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: шашлык, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:27 » Автор: Анна Мартынова
     1061
     0

Похожие новости по теме

Врачи объяснили, почему опасно жарить мясо на мангале Врачи объяснили, почему опасно жарить мясо на мангале

Такое приготовление повышает риск заболеваний.

Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыка Ученые раскрыли смертельную опасность шашлыка

Людям следует использовать газ или электричество для приготовления блюд.

Названы повседневные вещи, провоцирующие рак Названы повседневные вещи, провоцирующие рак

Некоторые виды рака ученые не научились контролировать.

Медики объяснили, почему нельзя часто есть красное мясо Медики объяснили, почему нельзя часто есть красное мясо

Оказывается, этот вид мяса может нанести вред здоровью.

Врач подсказала, как уменьшить вредность шашлыка Врач подсказала, как уменьшить вредность шашлыка

Какие специи уменьшают вредность жареного мяса

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх