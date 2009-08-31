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Медики рассказали об опасности «старых» продуктов

Медики рассказали об опасности «старых» продуктовУпотребление подобных продуктов может ускорять старение.

Употребление в пищу «старых» продуктов питания может негативно влиять на целостность ДНК, укорачивая таким образом продолжительность жизни людей. Заявление об этом прозвучало со стороны ученых из Гарвардского университета, США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Американские исследователи сравнили мясо 3-летнего оленя с мясом оленя 25-летнего возраста. Их анализ выявил существенную разницу в том потенциале пользы для организма, которым обладал каждый из образцов мяса. В частности, оказалось, что мясо более взрослого животного несло в себе риск, связанный с клеточным нарушением.

«Мясо старого оленя за длительное время успело накопить в своем составе нежелательные компоненты – свидетельство возрастных изменений. Это делало его гораздо менее полезным и питательным, чем мясо молодого животного», - рассказали специалисты.

Ученые полагают, что употребление пищи из «возрастных» продуктов может быть связано с негативными изменениями в организме. Процесс старения неизбежно связан с повреждениями биохимических структур, которые становятся все более существенными со временем. «Старые» продукты оказываются источниками веществ, которые возникают в их тканях в результате таких повреждений, считают специалисты.

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«Употребление подобных продуктов может ускорять старение в тех случаях, когда их ингредиенты начинают влиять на процессы регуляции генов, способствуя нарушениям в ДНК», - отметили авторы проекта.
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 Теги: Медики, продукты, опасность

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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