Названы лучшие народные средства для борьбы с дискомфортом

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Очень часто, испытывая сильный телесный или душевный дискомфорт, мы просто не знаем, как с этим справиться.

С проблемой головной боли стыкался каждый. Но не всегда есть под рукой исцеляющая таблетка, которая поможет с ней справиться. На помощь могут прийти натуральные средства. Специалисты поделились несколькими способами, при которых медикаменты не обязательны. Головную боль можно убрать, если прислониться лбом к оконному стеклу.