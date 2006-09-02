Раздел: Медицина
Названы лучшие народные средства для борьбы с дискомфортом
Вам станет легче.
Очень часто, испытывая сильный телесный или душевный дискомфорт, мы просто не знаем, как с этим справиться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Вроде бы ситуация не так серьезна, но боль способна доставить нам немало неприятных минут.
Между тем, существуют малоизвестные «народные средства», способные значительно облегчить наше состояние в такие моменты.
Если у вас болит зуб, потрите между большим и указательным пальцем кусочек льда
Вам станет немного легче. Просто таким образом вы воздействуете на нервные каналы, связанные с зубом. Но помните, что это лишь временная мера, и визита к стоматологу это не отменяет!
Если у вас сильное сердцебиение, подуйте на большой палец.
Этот совет часто дают сердечникам. Сердце действительно начинает биться ровнее. Но если у вас серьезные сердечно-сосудистые проблемы, то требуется более радикальное лечение.
Если у вас заложен нос, на ночь положите рядом с кроватью очищенную луковицу
Некоторые «народные медики» рекомендуют при насморке засунуть в нос дольку лука или чеснока. Но так легко повредить слизистую. Если лук будет просто лежать рядом, целительные фитонциды все равно достигнут цели и насморк к утру пройдет.
Если у вас свербит в носу, а чихать нельзя, почешите нос
Вообще-то чихать полезно - это очищает легкие. Но бывают ситуации, когда это выглядит неуместным или неприличным. Теребя нос, вы определенным образом воздействуете на нервные окончания, «ответственные» за чихание, и желание чихнуть проходит.
Если вы ощущаете позывы к рвоте, вложите большой палец в кулак и сожмите крепче
Позывы прекратятся. Однако, если вы, к примеру, отравились, то все-таки лучше найти возможность освободить желудок от содержимого.
Если вас в самый неподходящий момент одолела дремота, сделайте глубокий и долгий вдох, а потом выдох
Это возбудит вашу нервную систему, и спать вам сразу расхочется.
Если вас мучает бессонница, быстро поморгайте в течение одной минуты
Гораздо чаще приходится слышать совет в таком случае мысленно считать слонов (или других животных), но опыт показывает, что данный метод крайне редко действительно помогает уснуть. Слонов можно так и считать до утра…
Если у вас в лежачем состоянии кружится голова, опустите одну ногу на пол
Зачем? Головокружение может возникать потому, что мозг не в состоянии определить наше местоположение. Если мы спустим ногу вниз с кровати, мозг «перезагрузится» и станет работать как надо.
Если у вас разболелась голова, опустите руки в ледяную воду и пошевелите ими
Что за странный способ избавления от головной боли? Дело в том, что мигрень обычно имеет нервную природу. Данная манипуляция воздействует на нашу нервную систему, и боль может пройти.
Если вас укусил комар, помажьте место укуса дезодорантом
Места комариных укусов часто потом долго и болезненно чешутся. Далеко не всегда у нас есть под рукой специальные мази или кремы, облегчающие состояние в этой ситуации. А вот дезодоранты есть дома практически у всех, и нередко мы носим их с собой в сумке. Эффект будет таким же, как от специального препарата.
Если вам предстоит экзамен или выступление, обязательно повторите материал перед сном
Любой школьник или студент знает, что текст запоминается лучше, если читать его на ночь. Некоторые даже специально кладут учебники или тетради под подушку, надеясь, что за ночь их содержание каким-то образом «перейдет» в мозг. Этот способ тоже работает, по крайней мере, делает нас более уверенными в себе. Но чтобы материал действительно лучше запомнился, его все-таки нужно прочесть. И не один, а хотя бы пару раз.
Читайте также: Названы лучшие народные средства от бронхита
Если вам нужно запомнить чьи-то слова, повернитесь к источнику правым ухом, если музыку и другие звуки - то левым
Действительно, человеческая речь лучше воспринимается правым ухом, а все остальное - левым. Дело в том, что за восприятие речи (то есть ее содержания) отвечает левое полушарие, а за восприятие звукового фона - правое. Левое полушарие связано с правой стороной тела, а правое - с левой.
Если вы чем-то сильно расстроены, то опишите свои чувства и стресс ослабеет
Наша психика устроена таким образом, что если мы «проговариваем» ситуацию, она нас «отпускает». Именно поэтому психологи подробно просят своих клиентов описывать травмировавшие их события.
Очень часто, испытывая сильный телесный или душевный дискомфорт, мы просто не знаем, как с этим справиться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Вроде бы ситуация не так серьезна, но боль способна доставить нам немало неприятных минут.
Между тем, существуют малоизвестные «народные средства», способные значительно облегчить наше состояние в такие моменты.
Если у вас болит зуб, потрите между большим и указательным пальцем кусочек льда
Вам станет немного легче. Просто таким образом вы воздействуете на нервные каналы, связанные с зубом. Но помните, что это лишь временная мера, и визита к стоматологу это не отменяет!
Если у вас сильное сердцебиение, подуйте на большой палец.
Этот совет часто дают сердечникам. Сердце действительно начинает биться ровнее. Но если у вас серьезные сердечно-сосудистые проблемы, то требуется более радикальное лечение.
Если у вас заложен нос, на ночь положите рядом с кроватью очищенную луковицу
Некоторые «народные медики» рекомендуют при насморке засунуть в нос дольку лука или чеснока. Но так легко повредить слизистую. Если лук будет просто лежать рядом, целительные фитонциды все равно достигнут цели и насморк к утру пройдет.
Если у вас свербит в носу, а чихать нельзя, почешите нос
Вообще-то чихать полезно - это очищает легкие. Но бывают ситуации, когда это выглядит неуместным или неприличным. Теребя нос, вы определенным образом воздействуете на нервные окончания, «ответственные» за чихание, и желание чихнуть проходит.
Если вы ощущаете позывы к рвоте, вложите большой палец в кулак и сожмите крепче
Позывы прекратятся. Однако, если вы, к примеру, отравились, то все-таки лучше найти возможность освободить желудок от содержимого.
Если вас в самый неподходящий момент одолела дремота, сделайте глубокий и долгий вдох, а потом выдох
Это возбудит вашу нервную систему, и спать вам сразу расхочется.
Если вас мучает бессонница, быстро поморгайте в течение одной минуты
Гораздо чаще приходится слышать совет в таком случае мысленно считать слонов (или других животных), но опыт показывает, что данный метод крайне редко действительно помогает уснуть. Слонов можно так и считать до утра…
Если у вас в лежачем состоянии кружится голова, опустите одну ногу на пол
Зачем? Головокружение может возникать потому, что мозг не в состоянии определить наше местоположение. Если мы спустим ногу вниз с кровати, мозг «перезагрузится» и станет работать как надо.
Если у вас разболелась голова, опустите руки в ледяную воду и пошевелите ими
Что за странный способ избавления от головной боли? Дело в том, что мигрень обычно имеет нервную природу. Данная манипуляция воздействует на нашу нервную систему, и боль может пройти.
Если вас укусил комар, помажьте место укуса дезодорантом
Места комариных укусов часто потом долго и болезненно чешутся. Далеко не всегда у нас есть под рукой специальные мази или кремы, облегчающие состояние в этой ситуации. А вот дезодоранты есть дома практически у всех, и нередко мы носим их с собой в сумке. Эффект будет таким же, как от специального препарата.
Если вам предстоит экзамен или выступление, обязательно повторите материал перед сном
Любой школьник или студент знает, что текст запоминается лучше, если читать его на ночь. Некоторые даже специально кладут учебники или тетради под подушку, надеясь, что за ночь их содержание каким-то образом «перейдет» в мозг. Этот способ тоже работает, по крайней мере, делает нас более уверенными в себе. Но чтобы материал действительно лучше запомнился, его все-таки нужно прочесть. И не один, а хотя бы пару раз.
Читайте также: Названы лучшие народные средства от бронхита
Если вам нужно запомнить чьи-то слова, повернитесь к источнику правым ухом, если музыку и другие звуки - то левым
Действительно, человеческая речь лучше воспринимается правым ухом, а все остальное - левым. Дело в том, что за восприятие речи (то есть ее содержания) отвечает левое полушарие, а за восприятие звукового фона - правое. Левое полушарие связано с правой стороной тела, а правое - с левой.
Если вы чем-то сильно расстроены, то опишите свои чувства и стресс ослабеет
Наша психика устроена таким образом, что если мы «проговариваем» ситуацию, она нас «отпускает». Именно поэтому психологи подробно просят своих клиентов описывать травмировавшие их события.
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