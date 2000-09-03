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Назван продукт, способствующий очищению печени

Назван продукт, способствующий очищению печени Оливковое масло обладает внушительным количеством полезных свойств.

Оливковое масло - настоящий кладезь здоровых жиров и питательных веществ, необходимых для нашего здоровья. Но думали ли вы о том, чтобы пить его просто так, да еще и на пустой желудок? По словам специалистов, такая привычка приносит много пользы для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вот основные причины, почему вы должны начать это делать: Исследования показывают, что оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку. Оно помогает работе толстой кишки – это отличное средство для людей, страдающих от запоров.

Оливковое масло полезно для кожи, волос, ногтей и костей. Оно уже давно известно, как незаменимый ингредиент в масках для волос или кожи, но оливковое масло намного эффективнее при приеме внутрь. Оливковое масло очищает печень. Если вы пьете оливковое масло натощак, то можете быть уверены, что все внутренние органы работают нормально.

В частности, оливковое масло полезно для печени, поскольку оно стимулирует его детоксикацию. Для лучшего результата, смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с одной четвертью лимонного сока и выпивайте утром натощак.

Оливковое масло поможет вам сбросить вес. Оно содержит большое количество жира омега-3, то есть именно те полезные жиры, которые придают сытости. Исследования подтвердили, что, если вы хотите сбросить вес, очень важно насыщать организм здоровыми жирами, потому что они стимулируют обмен веществ.

Кроме того, оливковое масло является хорошей заменой обычного, которое содержит много калорий и не рекомендуется людям на диете. Оливковое масло укрепляет иммунную систему! Оно защищает сердце от болезней. Существует два типа холестерина, условно «хороший» (HDL) и «плохой» (LDL), а оливковое масло изобилует именно здоровыми жирами, которые повышают уровень хорошего холестерина. Таким образом, ваше сердце защищено от серьезных заболеваний. Оливковое масло уменьшает воспаления в организме. Это одно из лучших лекарств с противовоспалительным действием.

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Оливковое масло контролирует уровень глюкозы в крови. Этот эффект полезен людям, страдающим диабетом. Оливковое масло защищает мозг. Благодаря своему составу оливковое масло Экстра Вирджин или холодного отжима защищает мозг от серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, снижает риск депрессии и улучшает память.
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 Теги: оливковое масло, печень

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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