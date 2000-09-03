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Врачи составили рейтинг наиболее полезных соков

Врачи составили рейтинг наиболее полезных соков Натуральные соки - не только вкусный, но и полезный напиток.

Узнайте, какие из фруктовых соков являются самыми полезными для вашего здоровья и здоровья ваших деток, а также самыми доступными в любое время года. Мы вам предлагаем ознакомиться с лучшей пятеркой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Гранатовый сок

Гранатовый сок занимает почетное первое место еще со времен Древней Греции. В те времена гранатовый сок использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний, однако сегодня известно, что полезные свойства этого продукта куда более значительны. В гранатовом соке содержится огромное количество аминокислот – своего рода «кирпичиков», из которых образуются белки. Кроме того, в гранатовом соке содержится ряд органических кислот, водорастворимых полифенолов, а также большое количество витаминов и таких микроэлементов как фосфор, калий, кальций и железо.

Благодаря такому богатому составу гранатовый сок обладает рядом положительных качеств. В первую очередь следует отметить, что регулярное употребление гранатового сока значительно повышает иммунную защиту организма, что очень важно, особенно для детей в период сезонных простуд и ОРВИ. Кроме того, гранатовый сок подавляет рост патогенных бактерий и является мощным антиоксидантом.

Виноградный сок

Виноградный сок – это полезнейший напиток, в котором содержится огромное количество разнообразных биологически активных компонентов. В достаточном количестве в виноградном соке содержатся такие микроэлементы как магний, кобальт, кальций, железо и фосфор. Кроме того, в виноградном соке содержатся и витамины группы В (В1 и В2), витамины С, Р, РР, а также провитамин А. Многочисленными научными исследованиями неоднократно было показано благотворное воздействие виноградного сока на сердце и систему кроветворения. Кроме того, отмечено, что виноградный сок положительно сказывается на умственной деятельности, что особенно важно для детей школьного возраста.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок – пожалуй, самый популярный из всех соков. Этот напиток ценен тем, что в нем содержится огромное количество витамина С. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) апельсиновый сок особенно рекомендуют употреблять в зимнее время, когда иммунитет заметно ослаблен. В этой связи апельсиновый сок является хорошим профилактическим средством от простуды и других острых респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, содержащиеся в соке компоненты способствуют очищению крови, а также апельсиновый сок обладает тонизирующим воздействием.

Яблочный сок

Обогатиться полифенольными антиоксидантами, железом, а самое главное – пектиновыми волокнами можно, употребляя яблочный сок. Этот напиток положительно воздействует на органы дыхания, а также защищает клетки от воздействия свободных радикалов. Яблочный сок очищает организм от шлаков, а также препятствует образованию песка и камней в почках. Регулярное употребление яблочного благотворно сказывается на работе мозга и успеваемости в школе.

Грушевый сок

Грушевый сок очень полезен для пищеварения. А во время простуд – это еще и эффективное лекарственное средство. Грушевый сок обладает антибактериальным, антисептическим и противовирусным действием. Кроме того, грушевый сок снижает температуру тела и оказывает обезболивающее действие. Эффективен грушевый сок и в случае проблем с почками, в частности при инфекциях мочевыводящих путей. Для усиления полезного действия грушевый сок лучше сочетать с медом. Можно выпивать по 1 стакану грушевого сока со столовой ложкой меда 2-3 раза в сутки.

Выбираем сок

Итак, с самыми полезными соками вы уже ознакомились, однако остается вопрос: какой сок выбрать? Ценность сока заключается в его составляющих компонентах. Поэтому важно, чтобы в соке были сохранены все полезные вещества. Пластиковая и стеклянная, тара к сожалению, не годится для хранения соков, так как она пропускает свет, который разрушает витамины и другие биологически-активные вещества.

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Поэтому соки лучше всего покупать в непрозрачной экологически чистой таре, например в картонной упаковке Тетра Пак. В таком соке сохраняются все его полезные компоненты, а это значит, что польза от него будет максимальной.
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 Теги: сок, польза

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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