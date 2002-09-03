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Раздел: Медицина  
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В США разработали инновационный препарат для обезболивания

В США разработали инновационный препарат для обезболивания Новое средство способно заменить морфин.

Американские ученые создали лекарство, которое произведет революцию в вопросе анестезии, и которое «вытеснит» морфин. Соответствующий препарат получил название АТ-121, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Так, вещество является в разы сильнее за морфин, но при этом не вызывает зависимости, усложнения дыханием и деятельностью сердца.

«Кроме того, оно эффективно блокирует потенциальное злоупотребление лечебными опоидами, поэтому мы надеемся, что его можно будет использовать не только для лечения боли, а и для борьбы с зависимостью», - сказал профессор университета Вейк-Форест Мей Чуань Ко.

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По его словам, результаты исследований на животных просто впечатляют. У резус-макак обезболивающий эффект был сопоставим с морфином, однако доза была в сто раз меньше. При этом он не только не вызывал привыкание, а и снижал уровень наркотической зависимости.
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 Теги: США, обезболивающее

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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